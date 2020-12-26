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Видаль: Скудетто – цель Интера на этот сезон
Артуро привык брать чемпионства одно за другим
Полузащитник "Интера" Артуро Видаль рассказал о цели команды на этот сезон.
"Я не боюсь произнести слово "скудетто". Это наша цель на сезон.
Я много раз выигрывал чемпионаты и здесь, и в Германии, и в Испании. Мы должны работать каждый день, двигаться от матча к матчу. Посмотрим, сможем ли мы думать о победе в чемпионате в последствии.
Это новый проект, здесь много молодых игроков, которые голодны до побед. Вылет из Лиги чемпионов – это грустно, но у нас все еще есть две важные цели, и мы должны показывать максимум", – сказал Видаль La Gazzetta dello Sport.
По итогам 14 туров команда Антонио Конте на один балл отстает от лидирующего "Милана".
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