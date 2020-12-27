Три топ-клуба Серии А поспорят за экс-игрока Металлиста в январе

Алехандро Гомес намерен покинуть "Аталанту" в январское трансферно окно.

Причиной этому послужил конфликт с наставником команды Джан Пьеро Гасперини.

По информации Eurosport, глаз на экс-игрока харьковского "Металлиста" положили "Интер", "Милан" и "Рома". Также ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны "ПСЖ".

"Бергамаски" рассчитывают заработать на продаже Папу Гомеса как минимум 10 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.