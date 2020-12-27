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Три топ-клуба Серии А поспорят за экс-игрока Металлиста в январе

Италия
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Папу Гомес окончательно разругался с Гасперини

Три топ-клуба Серии А поспорят за экс-игрока Металлиста в январе
Новина українською

Алехандро Гомес намерен покинуть "Аталанту" в январское трансферно окно.

Причиной этому послужил конфликт с наставником команды Джан Пьеро Гасперини.

По информации Eurosport, глаз на экс-игрока харьковского "Металлиста" положили "Интер", "Милан" и "Рома". Также ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны "ПСЖ".

"Бергамаски" рассчитывают заработать на продаже Папу Гомеса как минимум 10 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Интер (Милан) Рома (Рим) Милан (Италия)
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