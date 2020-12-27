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Ибрагимович: Лучше 25 лет играть на высоте, чем выиграть всё и мгновенно исчезнуть

Италия
(1 голосов)

Златан высказался о важности стабильности

Ибрагимович: Лучше 25 лет играть на высоте, чем выиграть всё и мгновенно исчезнуть
Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о своей карьере.

"Я бы никогда не променял свои 12 Золотой мячей Швеции на один из призов от France Football. Я видел много игроков, которые выиграли чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов и Золотой мяч, но потом они исчезли. Я играю 25 лет и всегда на высоте. В моем случае это не мимолетный успех. В этом и заключается разница для меня", – цитирует Ибру La Gazzetta dello Sport.

В новом сезоне Ибрагимович забил 10 голов в 6 матчах Серии А.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
27.12.2020 в 15:13
Ты абсолютно прав ибра, и своим примером это доказал.
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