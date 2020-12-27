Ибрагимович: Лучше 25 лет играть на высоте, чем выиграть всё и мгновенно исчезнуть

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о своей карьере.

"Я бы никогда не променял свои 12 Золотой мячей Швеции на один из призов от France Football. Я видел много игроков, которые выиграли чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов и Золотой мяч, но потом они исчезли. Я играю 25 лет и всегда на высоте. В моем случае это не мимолетный успех. В этом и заключается разница для меня", – цитирует Ибру La Gazzetta dello Sport.