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Все равны, но футболисты равнее. Роналду избежит обсервации после прилета из ОАЭ
Португалец посетит вручения престижной награды
Криштиану Роналду вылетел на частном самолете в Дубай, где состоится награждение Globe Soccer Awards.
Всем, кто вернется в Италию из-за границы с 21-го декабря по 6-е января нужно отбывать карантин в течение определенного времени. Эти правила установлены для предотвращения распространения всем известной болезни. Однако португальская звезда избежит обсервации и сможет вернуться к привычной жизни сразу после прилета в Турин. Роналду должен будет обязательно сделать тесты на наличие коронавирусной болезни.
Футболисту будет разрешено сразу тренироваться с командой и участвовать в матчах, но в условиях изоляции, контактируя только с определенным кругом людей.
Сегодня состоится награждение премии Globe Soccer Awards в ОАЭ. На звание лучшего футболиста года кроме Роналду претендуют Лионель Месси и Роберт Левандовски.
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