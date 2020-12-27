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Все равны, но футболисты равнее. Роналду избежит обсервации после прилета из ОАЭ

Италия
(1 голосов)

Португалец посетит вручения престижной награды

Все равны, но футболисты равнее. Роналду избежит обсервации после прилета из ОАЭ
Новина українською

Криштиану Роналду вылетел на частном самолете в Дубай, где состоится награждение Globe Soccer Awards.

Всем, кто вернется в Италию из-за границы с 21-го декабря по 6-е января нужно отбывать карантин в течение определенного времени. Эти правила установлены для предотвращения распространения всем известной болезни. Однако португальская звезда избежит обсервации и сможет вернуться к привычной жизни сразу после прилета в Турин. Роналду должен будет обязательно сделать тесты на наличие коронавирусной болезни.

Футболисту будет разрешено сразу тренироваться с командой и участвовать в матчах, но в условиях изоляции, контактируя только с определенным кругом людей.

Сегодня состоится награждение премии Globe Soccer Awards в ОАЭ. На звание лучшего футболиста года кроме Роналду претендуют Лионель Месси и Роберт Левандовски.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду Globe Soccer Awards коронавирус
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Источник:
gazzetta.it

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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
27.12.2020 в 17:31
Что положено Юпитеру...
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