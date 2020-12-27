Роналду признан игроком XXI века (Globe Soccer Awards)

Сегодня состоялась церемония награждения премии Globe Soccer Awards в Дубае.

В номинации "Футболист века" (2001-2020) победил Криштиану Роналду. Его конкурентами были Лионель Месси, Мохамед Салах и Роналдиньо.

За свою карьеру игрок пять раз становился обладателем Золотого Мяча, дважды лучшим игроком года по версии ФИФА и трижды по версии УЕФА. Также на его счету 30 трофеев на клубном уровне и два в национальной сборной Португалии (Евро-2016 и Лига Наций). Он выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".