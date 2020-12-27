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Роналду признан игроком XXI века (Globe Soccer Awards)

Италия
(1 голосов)

Очередная награда нашла португальца

Роналду признан игроком XXI века (Globe Soccer Awards)
Новина українською

Сегодня состоялась церемония награждения премии Globe Soccer Awards в Дубае.

В номинации "Футболист века" (2001-2020) победил Криштиану Роналду. Его конкурентами были Лионель Месси, Мохамед Салах и Роналдиньо.

За свою карьеру игрок пять раз становился обладателем Золотого Мяча, дважды лучшим игроком года по версии ФИФА и трижды по версии УЕФА. Также на его счету 30 трофеев на клубном уровне и два в национальной сборной Португалии (Евро-2016 и Лига Наций). Он выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

Ранее сообщалось о том, что Роналду избежит изоляции после возвращения из ОАЭ, несмотря на карантинные нормы Италии.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Роналдиньо Мохамед Салах Globe Soccer Awards
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Источник:
Globe Soccer Awards

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Комментарии (6)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.12.2020 в 20:03
Кріштіано Роналдо найкращий футболіст, без псевдорекордів а ля Мессі
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С.Карпович. (Ланівці)
27.12.2020 в 19:56
А що 21 ст закінчилось ,що підсумки підбивають?
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0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.12.2020 в 20:08
доречне запитання...треба було ще 79 років почекати?
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0
0
kalan-86 (Анкара)
27.12.2020 в 19:12
Абсолютно справедливо. Там и некому было с ним конкурировать.
Ответить
+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 19:19
Разве только Левандовский...
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
27.12.2020 в 19:24
Согласен. Но все же Роналду дольше пробыл на высочайшем уровне и отличился во всех клубах плюс сборной.
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