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Роналду признан игроком XXI века (Globe Soccer Awards)
Очередная награда нашла португальца
Сегодня состоялась церемония награждения премии Globe Soccer Awards в Дубае.
В номинации "Футболист века" (2001-2020) победил Криштиану Роналду. Его конкурентами были Лионель Месси, Мохамед Салах и Роналдиньо.
???? ???????? CRISTIANO RONALDO presented with the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
За свою карьеру игрок пять раз становился обладателем Золотого Мяча, дважды лучшим игроком года по версии ФИФА и трижды по версии УЕФА. Также на его счету 30 трофеев на клубном уровне и два в национальной сборной Португалии (Евро-2016 и Лига Наций). Он выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".
Ранее сообщалось о том, что
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