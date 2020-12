Роналду признан игроком XXI века (Globe Soccer Awards)

Сегодня состоялась церемония награждения премии Globe Soccer Awards в Дубае.

В номинации "Футболист века" (2001-2020) победил Криштиану Роналду. Его конкурентами были Лионель Месси, Мохамед Салах и Роналдиньо.

???? ???????? CRISTIANO RONALDO presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey