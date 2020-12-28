Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер начал переговоры с Аталантой по трансферу Гомеса
Нерадзурри предлагают совершить обмен
У миланского “Интера” нет конкурентов в борьбе за атакующего полузащитника “Аталанты” Алехандро Гомеса.
Недавний лидер “Аталанты” не принимал участия в матчах против “Ромы” и “Болоньи” после
Президент “Аталанты” Антонио Перкасси старается уговорить Гомеса остаться, но вероятнее всего 32-летний аргентинец сменит зимой команду.
Как информирует Sport Mediaset, “Интер” пока остается единственным клубом, который предпринял какие-то шаги по трансферу Гомеса. “Нерадзурри” предложили “Аталанте” обменять Гомеса на полузащитника Матиаса Весино.
Ранее сообщалось, что “Аталанта” ожидает предложения в десять млн евро. Помимо “Интера” в числе претендентов Гомеса назывался “Милан”.
Популярное сейчас
- Иско попросил выставить его на трансфер из-за конфликта с Рамосом
- Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:1. Моуриньо снова оступился
- Интер заинтересовался Трубином
- Goal подтвердил информацию о том, что Коваленко согласовал контракт с Аталантой
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО