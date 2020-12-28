Интер начал переговоры с Аталантой по трансферу Гомеса

У миланского “Интера” нет конкурентов в борьбе за атакующего полузащитника “Аталанты” Алехандро Гомеса.

Недавний лидер “Аталанты” не принимал участия в матчах против “Ромы” и “Болоньи” после конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Президент “Аталанты” Антонио Перкасси старается уговорить Гомеса остаться, но вероятнее всего 32-летний аргентинец сменит зимой команду.

Как информирует Sport Mediaset, “Интер” пока остается единственным клубом, который предпринял какие-то шаги по трансферу Гомеса. “Нерадзурри” предложили “Аталанте” обменять Гомеса на полузащитника Матиаса Весино.

Ранее сообщалось, что “Аталанта” ожидает предложения в десять млн евро. Помимо “Интера” в числе претендентов Гомеса назывался “Милан”.