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Интер начал переговоры с Аталантой по трансферу Гомеса

Италия
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Нерадзурри предлагают совершить обмен

Интер начал переговоры с Аталантой по трансферу Гомеса
UA-Футбол
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У миланского “Интера” нет конкурентов в борьбе за атакующего полузащитника “Аталанты” Алехандро Гомеса.

Недавний лидер “Аталанты” не принимал участия в матчах против “Ромы” и “Болоньи” после конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Президент “Аталанты” Антонио Перкасси старается уговорить Гомеса остаться, но вероятнее всего 32-летний аргентинец сменит зимой команду.

Как информирует Sport Mediaset, “Интер” пока остается единственным клубом, который предпринял какие-то шаги по трансферу Гомеса. “Нерадзурри” предложили “Аталанте” обменять Гомеса на полузащитника Матиаса Весино.

Ранее сообщалось, что “Аталанта” ожидает предложения в десять млн евро. Помимо “Интера” в числе претендентов Гомеса назывался “Милан”.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Серия А Интер (Милан) Папу Гомес
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