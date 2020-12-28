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Арсенал предложил Ювентусу подписать Озила
Лондонский клуб получил вежливый отказ
“Арсенал” предпринял неудачную попытку пристроить Месута Озила в туринский “Ювентус”, информирует Tuttosport.
Главный тренер “канониров” Микель Артета не включил Озила в заявку на сезон, и чемпион мира-2014 не провел с седьмого марта ни одного матча в футболке “Арсенала”.
Согласно контракту, действующему до первого июля 2021 года, Озил получает 350000 фунтов в неделю. “Арсенал” хочет сократить свою зарплатную трансферную ведомость, поэтому предложил подписать 32-летнего футболиста ряду европейских клубов, в том числе и “Ювентусу”, пишет Tuttosport.
Туринский клуб отказался от предложения, хотя “Арсенал” был готов покрыть часть зарплаты экс-игрока сборной Германии.
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