Арсенал предложил Ювентусу подписать Озила

“Арсенал” предпринял неудачную попытку пристроить Месута Озила в туринский “Ювентус”, информирует Tuttosport.

Главный тренер “канониров” Микель Артета не включил Озила в заявку на сезон, и чемпион мира-2014 не провел с седьмого марта ни одного матча в футболке “Арсенала”.

Согласно контракту, действующему до первого июля 2021 года, Озил получает 350000 фунтов в неделю. “Арсенал” хочет сократить свою зарплатную трансферную ведомость, поэтому предложил подписать 32-летнего футболиста ряду европейских клубов, в том числе и “Ювентусу”, пишет Tuttosport.

Туринский клуб отказался от предложения, хотя “Арсенал” был готов покрыть часть зарплаты экс-игрока сборной Германии.