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Арсенал предложил Ювентусу подписать Озила

Италия
(1 голосов)

Лондонский клуб получил вежливый отказ

Арсенал предложил Ювентусу подписать Озила
UA-Футбол
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“Арсенал” предпринял неудачную попытку пристроить Месута Озила в туринский “Ювентус”, информирует Tuttosport.

Главный тренер “канониров” Микель Артета не включил Озила в заявку на сезон, и чемпион мира-2014 не провел с седьмого марта ни одного матча в футболке “Арсенала”.

Согласно контракту, действующему до первого июля 2021 года, Озил получает 350000 фунтов в неделю. “Арсенал” хочет сократить свою зарплатную трансферную ведомость, поэтому предложил подписать 32-летнего футболиста ряду европейских клубов, в том числе и “Ювентусу”, пишет Tuttosport.

Туринский клуб отказался от предложения, хотя “Арсенал” был готов покрыть часть зарплаты экс-игрока сборной Германии.

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В статье: Месут Озил Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) трансферы
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
28.12.2020 в 09:32
Лол
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