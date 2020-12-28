Роналду не будет заставлять своего сына становиться футболистом

Нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду был бы рад, если бы его сын тоже стал футболистом.

Младшему Криштиану десять лет, и он занимается в академии туринского “Ювентуса”.

“Посмотрим, станет ли мой сын великим футболистом, – рассказывает Роналду-старший, признанный премией Globe Soccer Awards игроком XXI столетия . – Иногда он пьет колу, и ест чипсы, хотя знает, что это меня сильно раздражает”.

“Иногда я говорю своему сыну, чтобы он прыгнул в ледяную воду после пробежки, но он отвечает, что ему очень холодно. Это нормально, ему только десять лет”.

“Я всегда говорю ему, что усердная работа и целенаправленность приведут к успеху. Я не буду заставлять его становится футболистом, но я хотел бы этого. Самое важное, это быть лучшим в своей сфере, футбол ли этого или медицина”, – цитирует Роналду A Bola.