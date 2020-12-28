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Роналду не будет заставлять своего сына становиться футболистом
Однако он бы этого очень хотел
Нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду был бы рад, если бы его сын тоже стал футболистом.
Младшему Криштиану десять лет, и он занимается в академии туринского “Ювентуса”.
“Посмотрим, станет ли мой сын великим футболистом, – рассказывает Роналду-старший, признанный премией Globe Soccer Awards
“Иногда я говорю своему сыну, чтобы он прыгнул в ледяную воду после пробежки, но он отвечает, что ему очень холодно. Это нормально, ему только десять лет”.
“Я всегда говорю ему, что усердная работа и целенаправленность приведут к успеху. Я не буду заставлять его становится футболистом, но я хотел бы этого. Самое важное, это быть лучшим в своей сфере, футбол ли этого или медицина”, – цитирует Роналду A Bola.
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