Интер хочет обменять Эриксена на полузащитника ПСЖ

Датский полузащитник Кристиан Эриксен может воссоединится с экс-тренером “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино в ПСЖ.

Аргентинский специалист сменит в Париже Томаса Тухеля и в качестве своего первого трансфера может подписать Кристиана Эриксена, который был одним из ключевых игроков “шпор”.

Ранее миланский “Интер” объявил о своем намерении найти новый клуб для Эриксена . Как информируют Corriere dello Sport and Gazzetta dello Sport "Интер" предложит “Пари Сен-Жермен” провести обмен: Кристиан Эриксен отправится в Лигу 1, а в обратном направлении последует 26-летний аргентинский хавбек Леандро Паредес.

Возможно, переход состоится в виде аренд футболистов, уточняют СМИ.