Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер хочет обменять Эриксена на полузащитника ПСЖ
Миланский клуб проявляет интерес к Леандро Паредесу
Датский полузащитник Кристиан Эриксен может воссоединится с экс-тренером “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино в ПСЖ.
Аргентинский специалист сменит в Париже Томаса Тухеля и в качестве своего первого трансфера может подписать Кристиана Эриксена, который был одним из ключевых игроков “шпор”.
Ранее миланский “Интер” объявил о своем
Возможно, переход состоится в виде аренд футболистов, уточняют СМИ.
Популярное сейчас
- Самый прилежный ученик Лобановского. Кто тренировал сборную Украины до Андрея Шевченко. ВИДЕО
- Трансферный центр украинского футбола: Милевский снова в УПЛ, три клуба ПФЛ на грани исчезновения. LIVE
- Месси: Барселона находится в ужасном состоянии, денег нет, вернуться на прежний уровень будет очень сложно
- Златан привил характер. Милан - Лацио 3:2. Видео голов и обзор матча
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО