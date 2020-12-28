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У Лэмпарда есть вопросы к характеру игроков Челси после поражения Арсеналу

Италия
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Тренер Челси призывает не игнорировать базовые футбольные вещи

У Лэмпарда есть вопросы к характеру игроков Челси после поражения Арсеналу
UA-Футбол
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Поражение “Арсеналу” (1:3) в субботнем матче стало для “Челси” третьим в последних четырех турах английской Премьер-лиги. Главный тренер “синих” Фрэнк Лэмпард ожидает увидеть в сегодняшнем матче против “Астон Виллы” (19:30 по киевскому времени) команду с другим отношением к игре.

“Когда у нас была длительная серия без поражений, о “Челси” стали говорить как о претенденте на чемпионство. Я никогда с этим не соглашался. На это требуется время, и игра с “Арсеналом” показала, что нам еще есть чему учиться. Мое послание вполне конкретно. В футболе нельзя стоять на месте, нужно двигаться, игроки должны бегать по полю. То, как мы играли против “Арсенала” в первом тайме – это неправильно”.

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“Была ли это усталость? Нет. Можно ли сказать, что игроки не показали характер в игре против “Арсенала”? Да, и они это знают. Футбол тебя наказывает, когда ты не выполняешь базовые вещи”.

“Когда проигрываешь несколько матчей, все становится немного сложнее. Единственный выход – нужно бороться и тяжело работать”, – сказал Лэмпард.

После 15 туров “Челси” занимает в турнирной таблице АПЛ восьмое место, отставая от лидера “Ливерпуля” на семь очков.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ
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