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Милан готов платить Доннарумме 7 млн евро в год

Италия
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Россонери ведут непростые переговоры с основным вратарем и Хаканом Чалханоглу

Милан готов платить Доннарумме 7 млн евро в год
UA-Футбол
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“Милан” ведет непростые переговоры с Джанлуиджи Доннаруммой и Хаканом Чалханоглу о продлении контрактов.

У “россонери” осталось не так много времени – нынешнии соглашения основного вратаря и хавбека истекают летом 2021 года.

Как информирует Corriere della Sera, Доннарумме “Милан” готов платить семь млн евро в год, но этого может оказаться недостаточно, так как агент игрока Мино Райола пугает “россонери” претензиями на 21-летнего кипера со стороны “Интера” и “Ювентуса”.

Что касается Чалханоглу, то ему “Милан” готов сделать прибавку в один млн евро к нынешней зарплате (всего 3.5 млн в год), но турецкий хавбек хочет получать пять миллионов в год, плюс бонусы.

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В статье: Хакан Чалханоглу Серия А Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма
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