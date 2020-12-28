СМИ: Милан передумал подписывать Папу Гомеса

Алехандро Гомес хочет уже зимой покинуть "Аталанту". После подобных новостей быстро выстроилась очередь за аргентинским футболистом.

По данным Corriere della Sera, из гонки точно вышел итальянский "Милан". Руководство клуба пересмотрело трансферные цели и отказались от Гомеса.

Такое решение "россонери" сделало "Интер" главным фаворитом на этот трансфер. Также среди претендентов остается "Рома".

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Ранее сообщалось, что "Аталанта" отпустит Гомеса за десять миллионов.