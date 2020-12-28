Фиорентина намерена помешать Роме подписать своего экс-форварда из Китая

Стефан Эль-Шаарави твердо решил покинуть китайский клуб "Шанхаей Шеньхуа" зимой. И долгое время его связывали с возвращением в "Рому".

Однако, по данным Tuttosport, планы может испортить "Фиорентина". Руководство "фиалок" видит в Стефане возможность усилить свою атаку.

Какой бы выбор бы не сделал итальянец, ему придется пойти на снижение зарплаты. Сейчас он получает 14 миллионов в год, но в новой команде будет не более трех.

Отметим, что в этом сезоне китайской суперлиге он провел 370 минут и отметился одним ассистом.