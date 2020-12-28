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Фиорентина намерена помешать Роме подписать своего экс-форварда из Китая
У Эль-Шаарави будет несколько вариантов выбора
Стефан Эль-Шаарави твердо решил покинуть китайский клуб "Шанхаей Шеньхуа" зимой. И долгое время его связывали с возвращением в "Рому".
Однако, по данным Tuttosport, планы может испортить "Фиорентина". Руководство "фиалок" видит в Стефане возможность усилить свою атаку.
Какой бы выбор бы не сделал итальянец, ему придется пойти на снижение зарплаты. Сейчас он получает 14 миллионов в год, но в новой команде будет не более трех.
Отметим, что в этом сезоне китайской суперлиге он провел 370 минут и отметился одним ассистом.
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