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Фиорентина намерена помешать Роме подписать своего экс-форварда из Китая

Италия
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У Эль-Шаарави будет несколько вариантов выбора

Фиорентина намерена помешать Роме подписать своего экс-форварда из Китая
UA-Футбол
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Стефан Эль-Шаарави твердо решил покинуть китайский клуб "Шанхаей Шеньхуа" зимой. И долгое время его связывали с возвращением в "Рому".

Читайте такжеУже тренируется в Риме. Стефан Эль-Шаарави надеется вернуться в Рому

Однако, по данным Tuttosport, планы может испортить "Фиорентина". Руководство "фиалок" видит в Стефане возможность усилить свою атаку.

Какой бы выбор бы не сделал итальянец, ему придется пойти на снижение зарплаты. Сейчас он получает 14 миллионов в год, но в новой команде будет не более трех.

Отметим, что в этом сезоне китайской суперлиге он провел 370 минут и отметился одним ассистом.

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В статье: Стефан Эль-Шаарави Рома (Рим) Фиорентина (Флоренция) Шанхай Шеньхуа
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