Плюс два из лазарета. Ювентус возобновил тренировки

Игроки туринского "Ювентуса" вернулись после небольшой паузы. Сегодня команда Пирло начала подготовку к матчу против "Удинезе".

В составе общей группы были два защитника, которые недавно покинули лазарет - Мери Демирал и Джорджо Кьеллини. Отсутствовал лишь Куадрадо, который не сыграет из-за дисквалификации.

Bianconeri in campo dopo la sosta natalizia ⚪⚫#JuveUdinese nel mirino ????



???? Il report del pomeriggio al Training Center ➡ https://t.co/ROqqmGIyk2#ForzaJuve pic.twitter.com/X5AeDkLnZm — JuventusFC (@juventusfc) December 28, 2020

Напомним, что в последней игре перед Рождеством "зебры" были разбиты "Фиорентиной".