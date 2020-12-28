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Плюс два из лазарета. Ювентус возобновил тренировки
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Игроки туринского "Ювентуса" вернулись после небольшой паузы. Сегодня команда Пирло начала подготовку к матчу против "Удинезе".
В составе общей группы были два защитника, которые недавно покинули лазарет - Мери Демирал и Джорджо Кьеллини. Отсутствовал лишь Куадрадо, который не сыграет из-за дисквалификации.
Bianconeri in campo dopo la sosta natalizia ⚪⚫#JuveUdinese nel mirino ????— JuventusFC (@juventusfc) December 28, 2020
???? Il report del pomeriggio al Training Center ➡ https://t.co/ROqqmGIyk2#ForzaJuve pic.twitter.com/X5AeDkLnZm
Напомним, что в последней игре перед Рождеством "зебры" были разбиты "Фиорентиной".
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