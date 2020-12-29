Милан заинтересован в аренде хавбека Барселоны

“Милан” хотел бы арендовать 21-летнего полузащитника “Барселоны” Рики Пуча.

Как информирует Sky Sport Italia, лидер чемпионата Италии уже провел предварительные переговоры с “Барселоной”.

Пуч находится в непростых отношениях с Рональдом Куманом и практически не играет в новом сезоне. Ранее сообщалось, что 21-летним хавбеком интересуется лондонский “Арсенал”.

Помимо Рики Пуча, Куман также не видит в своей команде Самюэля Умтити, Жуниора Фирпо и Карлеса Аленья.