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Милан заинтересован в аренде хавбека Барселоны

Италия
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Россонери проявляют интерес к Рики Пучу

Милан заинтересован в аренде хавбека Барселоны
UA-Футбол
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“Милан” хотел бы арендовать 21-летнего полузащитника “Барселоны” Рики Пуча.

Как информирует Sky Sport Italia, лидер чемпионата Италии уже провел предварительные переговоры с “Барселоной”.

Пуч находится в непростых отношениях с Рональдом Куманом и практически не играет в новом сезоне. Ранее сообщалось, что 21-летним хавбеком интересуется лондонский “Арсенал”.

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Помимо Рики Пуча, Куман также не видит в своей команде Самюэля Умтити, Жуниора Фирпо и Карлеса Аленья.

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В статье: Барселона Милан (Италия) Рики Пуч
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