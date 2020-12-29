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Милан заинтересован в аренде хавбека Барселоны
Россонери проявляют интерес к Рики Пучу
“Милан” хотел бы арендовать 21-летнего полузащитника “Барселоны” Рики Пуча.
Как информирует Sky Sport Italia, лидер чемпионата Италии уже провел предварительные переговоры с “Барселоной”.
Пуч находится в непростых отношениях с Рональдом Куманом и практически не играет в новом сезоне. Ранее сообщалось, что 21-летним хавбеком интересуется лондонский “Арсенал”.
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Помимо Рики Пуча, Куман также не видит в своей команде Самюэля Умтити, Жуниора Фирпо и Карлеса Аленья.
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