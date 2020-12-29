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Тренеру Лацио предлагали по новому контракту 2,3 млн евро в год

Италия
(1 голосов)

Для него это мало

Тренеру Лацио предлагали по новому контракту 2,3 млн евро в год
Новина українською

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги еще пока не продлил свой контракт и в ближайшее время встретится с менеджерами, чтобы обсудить трансферный рынок.

По информации II Messaggero, специалист по новому контракту хочет 3 миллиона евро за сезон, но президент клуба Клаудио Лотито предлагает те же условия только на следующий год.

Контракт Симоне рассчитан до июня 2021 года. Ранее римский клуб был готов поднять ему зарплату до 2,3 миллиона евро за сезон. Как сообщает источник, первое предложение было провокацией для Индзаги, который выиграл для клуба Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Напомним, что в этом сезоне "Лацио" вернулся в Лигу Чемпионов и вышел в плей-офф турнира впервые за 20 лет.

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В статье: Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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