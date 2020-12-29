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СМИ: Ювентус согласовал переход защитника из МЛС
Который сразу отправится в аренду
Туринский "Ювентус" совершил первый зимний трансфер. По крайней мере, об этом передает Николо Скира.
Итальянский журналист сообщает, что чемпион Италии заплатил восемь с половиной миллионов за Брайана Рейнолдса. Правый защитник выступает за ФК "Даллас".
О сделке объявят в ближайшее время, а игрок подпишет контракт до лета 2025-го. Отметим, что до конца сезона Рейнолдс будет играть за "Кальяри" на правах аренды.
Done deal! Bryan #Reynolds to #Juventus from #FCDallas for €8,5M. He will sign a contract until 2025 and he will be sold on loan to #Cagliari until June. #transfers https://t.co/Hp6AZc7yIQ— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 29, 2020
В этом сезоне 19-летний Брайан отыграл 19 матчей и отдал четыре голевые передачи.
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