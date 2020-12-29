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СМИ: Ювентус согласовал переход защитника из МЛС

Италия
(1 голосов)

Который сразу отправится в аренду

СМИ: Ювентус согласовал переход защитника из МЛС
UA-Футбол
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Туринский "Ювентус" совершил первый зимний трансфер. По крайней мере, об этом передает Николо Скира.

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Итальянский журналист сообщает, что чемпион Италии заплатил восемь с половиной миллионов за Брайана Рейнолдса. Правый защитник выступает за ФК "Даллас".

О сделке объявят в ближайшее время, а игрок подпишет контракт до лета 2025-го. Отметим, что до конца сезона Рейнолдс будет играть за "Кальяри" на правах аренды.

В этом сезоне 19-летний Брайан отыграл 19 матчей и отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Даллас Брайан Рейнолдс
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
29.12.2020 в 23:35
у американцев через несколько лет будет ТОПовейшая сборная, практически полностью из игроков из топ5 лиг , возрастом 20-25 лет. на чм 22 врядли что-то покажут, а вот в 26 году, будут теневыми фаворитами всего турнира
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