СМИ: Ювентус согласовал переход защитника из МЛС

Туринский "Ювентус" совершил первый зимний трансфер. По крайней мере, об этом передает Николо Скира.

Итальянский журналист сообщает, что чемпион Италии заплатил восемь с половиной миллионов за Брайана Рейнолдса. Правый защитник выступает за ФК "Даллас".

О сделке объявят в ближайшее время, а игрок подпишет контракт до лета 2025-го. Отметим, что до конца сезона Рейнолдс будет играть за "Кальяри" на правах аренды.

Done deal! Bryan #Reynolds to #Juventus from #FCDallas for €8,5M. He will sign a contract until 2025 and he will be sold on loan to #Cagliari until June. #transfers https://t.co/Hp6AZc7yIQ