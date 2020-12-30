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Ювентус продолжит получать от титульного спонсора 45 млн евро в год

Италия
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Контракт с Jeep подписан еще на три года

Ювентус продолжит получать от титульного спонсора 45 млн евро в год
UA-Футбол
Новина українською

“Ювентус” огласил о продлении сотрудничества с титульным спонсором на ближайшие три сезона.

На футболках “бьянконери” как минимум до конца сезона 2023/2024 будет оставаться надпись Jeep.

И “Ювентус”, и FCA Italy, управляющая компания Jeep, принадлежит холдингу Exor, которым владеет семья Аньелли-Элканн.

Как информирует “Ювентус” на своем официальном сайте, по спонсорскому контракту клуб будет получать базовы 45 млн евро в год, и возможные бонусы, связанные со спортивными результатами.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Чемпионат Италии
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