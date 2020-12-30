Ювентус продолжит получать от титульного спонсора 45 млн евро в год

“Ювентус” огласил о продлении сотрудничества с титульным спонсором на ближайшие три сезона.

На футболках “бьянконери” как минимум до конца сезона 2023/2024 будет оставаться надпись Jeep.

И “Ювентус”, и FCA Italy, управляющая компания Jeep, принадлежит холдингу Exor, которым владеет семья Аньелли-Элканн.

Как информирует “Ювентус” на своем официальном сайте, по спонсорскому контракту клуб будет получать базовы 45 млн евро в год, и возможные бонусы, связанные со спортивными результатами.