Балотелли похудел на 5 кг за 20 дней и готовится к дебюту за Монцу

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли может сегодня дебютировать за свой новый клуб “Монцу” в матче Серии B против “Салернитаны”.

Балотелли присоединился к “Монце” в декабре , пребывая без клуба с июня. Его бывшая команда “Брешиа” утверждала, что Балотелли весил около 100 кг, когда контракт с ним подошел к концу.

Начав тренироваться с “Монцой” 30-летний Балотелли сел на экспресс-диету, и как сообщает Sport Mediaset, сбросил пять килограмм за 20 дней.

“Мы надеемся, что он будет так же счастлив, как и в “Милане” в сезоне 2012/13, – рассказывает гендиректор “Монцы” Адриано Галлиани. – Ему нужно время, так как он не играл с марта, он но работает, и ему удается сбросить вес и сократить процент жира в теле. Мы приводим Марио в порядок”.

“Когда смотришь на него на тренировках, очевидно, что он игрок мирового класса. Он мог добиться гораздо большего в своей карьере. Очень жаль, что он потратил столько лет”, – сказал Галлиани.