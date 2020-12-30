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Балотелли похудел на 5 кг за 20 дней и готовится к дебюту за Монцу
Экс-форвард сборной Италии может сыграть против Салернитаны в матче Серии B
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли может сегодня дебютировать за свой новый клуб “Монцу” в матче Серии B против “Салернитаны”.
Балотелли
Начав тренироваться с “Монцой” 30-летний Балотелли сел на экспресс-диету, и как сообщает Sport Mediaset, сбросил пять килограмм за 20 дней.
“Мы надеемся, что он будет так же счастлив, как и в “Милане” в сезоне 2012/13, – рассказывает гендиректор “Монцы” Адриано Галлиани. – Ему нужно время, так как он не играл с марта, он но работает, и ему удается сбросить вес и сократить процент жира в теле. Мы приводим Марио в порядок”.
“Когда смотришь на него на тренировках, очевидно, что он игрок мирового класса. Он мог добиться гораздо большего в своей карьере. Очень жаль, что он потратил столько лет”, – сказал Галлиани.
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