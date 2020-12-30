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Милан проиграл Бобану в суде и выплатит ему более 5 млн евро
Бывший спортивный директор "Милана" одержал победу в суде
Бывший спортивный директор
Руководителя "россонери" обязали выплатить хорвату 5,37 млн евро.
Напомним, в начале марта этого года Бобана уволили из "Милана" после интервью, в котором он раскритиковал руководство за переговоры с экс главным тренером "РБ Лейпциг" Ральфом Рангником без его ведома.
Решение расстаться с управленцем принял Газидис, аргументировав такой шаг тем, что слова Звонимира дискредитируют клуб. Бобан посчитал своё увольнение необоснованным и обратился в суд.
Бобан был назначен в "Милан" летом 2019 года, а до этого занимал пост генерального секретаря ФИФА. В бытность футболистом хорват защищал цвета итальянского клуба с 1991 по 2001 год.
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