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Милан проиграл Бобану в суде и выплатит ему более 5 млн евро

Италия
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Бывший спортивный директор "Милана" одержал победу в суде

Милан проиграл Бобану в суде и выплатит ему более 5 млн евро
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Бывший спортивный директор "Милана" Звонимир Бобан выиграл в суде у клуба в лице его исполнительного директора Ивана Газидиса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководителя "россонери" обязали выплатить хорвату 5,37 млн евро.

Напомним, в начале марта этого года Бобана уволили из "Милана" после интервью, в котором он раскритиковал руководство за переговоры с экс главным тренером "РБ Лейпциг" Ральфом Рангником без его ведома.

Решение расстаться с управленцем принял Газидис, аргументировав такой шаг тем, что слова Звонимира дискредитируют клуб. Бобан посчитал своё увольнение необоснованным и обратился в суд.

Бобан был назначен в "Милан" летом 2019 года, а до этого занимал пост генерального секретаря ФИФА. В бытность футболистом хорват защищал цвета итальянского клуба с 1991 по 2001 год.

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В статье: Звонимир Бобан Милан
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