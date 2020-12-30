Милан проиграл Бобану в суде и выплатит ему более 5 млн евро

Бывший спортивный директор "Милана" Звонимир Бобан выиграл в суде у клуба в лице его исполнительного директора Ивана Газидиса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководителя "россонери" обязали выплатить хорвату 5,37 млн евро.

Напомним, в начале марта этого года Бобана уволили из "Милана" после интервью, в котором он раскритиковал руководство за переговоры с экс главным тренером "РБ Лейпциг" Ральфом Рангником без его ведома.

Решение расстаться с управленцем принял Газидис, аргументировав такой шаг тем, что слова Звонимира дискредитируют клуб. Бобан посчитал своё увольнение необоснованным и обратился в суд.

Бобан был назначен в "Милан" летом 2019 года, а до этого занимал пост генерального секретаря ФИФА. В бытность футболистом хорват защищал цвета итальянского клуба с 1991 по 2001 год.