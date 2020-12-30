Аталанта подписала контракт с защитником Генка

"Аталанта" на своем официальном сайте объявила о трансфере защитника "Генка" Йоакима Мехле.

23-летний футболист уже присоединился к команде из Бергамо и прошел медицинское обследование. Официально сделка будет оформлена в день открытия трансферного окна — 4 января.

Сообщается, что "Аталанта" потратит на трансфер датчанина около 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, отметившись 1 голом и 4 ассистами.