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Снова вместе? Фонсека лично связывался с агентом Бернарда

Италия
(1 голосов)

Ждем бразильца в Риме?

Снова вместе? Фонсека лично связывался с агентом Бернарда
UA-Футбол
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Велика вероятность, что этим летом Бернард снова будет работать под руководством Паулу Фонсеки. Каждая из сторон в этом заинтересована.

По данным Il Tempo, португалец лично связывался с агентом бразильца, чтобы договориться о переходе в "Рому". "Эвертон" готов зимой отпустить Бернарда.

Два года вингер работал под руководством Фонсеки в "Шахтере", после чего подписал контракт с "Эвертоном". С 2018-го года отыграл 88 матчей, забил семь голов и отдал семь ассистов.

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Отметим, что также "Рома" следит за Романом Яремчуком.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Рома (Рим) Паулу Фонсека Бернард
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