Снова вместе? Фонсека лично связывался с агентом Бернарда

Велика вероятность, что этим летом Бернард снова будет работать под руководством Паулу Фонсеки. Каждая из сторон в этом заинтересована.

По данным Il Tempo, португалец лично связывался с агентом бразильца, чтобы договориться о переходе в "Рому". "Эвертон" готов зимой отпустить Бернарда.

Два года вингер работал под руководством Фонсеки в "Шахтере", после чего подписал контракт с "Эвертоном". С 2018-го года отыграл 88 матчей, забил семь голов и отдал семь ассистов.

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