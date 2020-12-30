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Снова вместе? Фонсека лично связывался с агентом Бернарда
Ждем бразильца в Риме?
Велика вероятность, что этим летом Бернард снова будет работать под руководством Паулу Фонсеки. Каждая из сторон в этом заинтересована.
По данным Il Tempo, португалец лично связывался с агентом бразильца, чтобы договориться о переходе в "Рому". "Эвертон" готов зимой отпустить Бернарда.
Два года вингер работал под руководством Фонсеки в "Шахтере", после чего подписал контракт с "Эвертоном". С 2018-го года отыграл 88 матчей, забил семь голов и отдал семь ассистов.
Отметим, что также "Рома" следит за
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