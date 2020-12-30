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Все еще супер Марио. Балотелли первым же касанием забил дебютный гол за Монцу

Италия
(1 голосов)

Хороший дебют

Все еще супер Марио. Балотелли первым же касанием забил дебютный гол за Монцу
UA-Футбол
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Сегодня Марио Балотелли дебютировал за ФК "Монца", который играет в Серии Б. Первый матч вышел на славу.

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Итальянскому форварду удалось забить уже на пятой минуты, причем сделать это первым же касанием. Также отметим, что Балотелли был заменен на 62-й минуте.

Интересный факт - в 2016-м году Марио уже забивал во время своего дебюта за "Ниццу".

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В статье: Марио Балотелли Монца
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.12.2020 в 19:10
Монца собирает неплохой состав
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