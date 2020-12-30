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Все еще супер Марио. Балотелли первым же касанием забил дебютный гол за Монцу
Хороший дебют
Сегодня Марио Балотелли дебютировал за ФК "Монца", который играет в Серии Б. Первый матч вышел на славу.
Итальянскому форварду удалось забить уже на пятой минуты, причем сделать это первым же касанием. Также отметим, что Балотелли был заменен на 62-й минуте.
Mario Balotelli opens his Serie B account for AC Monza with his first touch pic.twitter.com/5dT4PnpW0p— Andrew Johnston (@Andrew_Johnston) December 30, 2020
Интересный факт - в 2016-м году Марио уже забивал во время своего дебюта за "Ниццу".
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.12.2020 в 19:10
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