Все еще супер Марио. Балотелли первым же касанием забил дебютный гол за Монцу

Сегодня Марио Балотелли дебютировал за ФК "Монца", который играет в Серии Б. Первый матч вышел на славу.

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Итальянскому форварду удалось забить уже на пятой минуты, причем сделать это первым же касанием. Также отметим, что Балотелли был заменен на 62-й минуте.

Mario Balotelli opens his Serie B account for AC Monza with his first touch pic.twitter.com/5dT4PnpW0p — Andrew Johnston (@Andrew_Johnston) December 30, 2020

Интересный факт - в 2016-м году Марио уже забивал во время своего дебюта за "Ниццу".