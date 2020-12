Все еще супер Марио. Балотелли первым же касанием забил дебютный гол за Монцу

Сегодня Марио Балотелли дебютировал за ФК "Монца", который играет в Серии Б. Первый матч вышел на славу.

Итальянскому форварду удалось забить уже на пятой минуты, причем сделать это первым же касанием. Также отметим, что Балотелли был заменен на 62-й минуте.

Mario Balotelli opens his Serie B account for AC Monza with his first touch pic.twitter.com/5dT4PnpW0p