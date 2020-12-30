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Контракт согласован. Интер продвинулся в переговорах по трансферу Папу Гомеса

Италия
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Контракт согласован. Интер продвинулся в переговорах по трансферу Папу Гомеса
UA-Футбол
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Папу Гомес зимой покинет "Аталанту". После конфликта с Джан Пьеро Гасперини, он решил сменить команду.

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По данным FCInterNews, существенно опережает конкурентов "Интер". Источник передает, что аргентинец согласовал с клубом контракт на два с половиной года, по которому будет получать более двух миллионов.

Теперь "Интеру" нужно договориться с "Аталантой". Руководство "черно-синих" хочет 15 миллионов, но миланцы планируют сбить цену или включить в сделку Гаэтано Ористано.

Вчера сообщалось, что Гомесу был предложен контракт клубом из МЛС.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Интер (Милан)
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