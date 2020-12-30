Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Контракт согласован. Интер продвинулся в переговорах по трансферу Папу Гомеса
Сможет ужиться с Конте?
Папу Гомес зимой покинет "Аталанту". После конфликта с Джан Пьеро Гасперини, он решил сменить команду.
По данным FCInterNews, существенно опережает конкурентов "Интер". Источник передает, что аргентинец согласовал с клубом контракт на два с половиной года, по которому будет получать более двух миллионов.
Теперь "Интеру" нужно договориться с "Аталантой". Руководство "черно-синих" хочет 15 миллионов, но миланцы планируют сбить цену или включить в сделку Гаэтано Ористано.
Вчера сообщалось, что Гомесу был предложен контракт
Популярное сейчас
- Украинский гранд подпишет израильского вингера за 5 млн евро
- Чистка в Днепре-1 и Десне, переподписание Немчанинова. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Нападающим клуба УПЛ заинтересовался клуб из Южной Кореи
- Трансферные цели Ромы: Бернард, возвращение из Китая или нападающий из Украины
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО