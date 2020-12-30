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С Роналду и Гомесом, но без Златана и Иммобиле. Opta назвала сборную года Серии А

Италия
(1 голосов)

Проигнорировали обладателя Золотой бутсы

С Роналду и Гомесом, но без Златана и Иммобиле. Opta назвала сборную года Серии А
UA-Футбол
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Стала известна сборная лучших игроков итальянского чемпионата, если учитывать полностью 2020-й год. Данные предоставил портал Opta.

Из 11 игроков - трое из "Ювентуса" и "Милана", а также по одному представителю от "Интера", "Аталанты", "Удинезе", "Вероны" и "Лацио".

Стоит отдельно отметить, что не попал в команду Чиро Иммобиле, ставший лучшим бомбардиром прошлого сезона.

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В статье: Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Франческо Ачерби Ромелу Лукаку Хуан Куадрадо Алехандро Гомес Хакан Чалханоглу Родриго де Пауль Франк Кесси Тео Эрнандес Матейс де Лигт Марко Сильвестри
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