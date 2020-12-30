Италия
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С Роналду и Гомесом, но без Златана и Иммобиле. Opta назвала сборную года Серии А
Проигнорировали обладателя Золотой бутсы
Стала известна сборная лучших игроков итальянского чемпионата, если учитывать полностью 2020-й год. Данные предоставил портал Opta.
Из 11 игроков - трое из "Ювентуса" и "Милана", а также по одному представителю от "Интера", "Аталанты", "Удинезе", "Вероны" и "Лацио".
11 – Here the #SerieA best XI in the calendar year 2020 based on Opta Data. Team.#OptaTopXI pic.twitter.com/zPwGf19dpP— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 30, 2020
Стоит отдельно отметить, что не попал в команду Чиро Иммобиле, ставший лучшим бомбардиром прошлого сезона.
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