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Роналду надеется играть еще много лет, а также мечтает выиграть Чемпионат мира
Криштиану не собирается останавливаться
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду подтвердил свои высокие амбиции, заявив, что пока не думает о завершении карьеры.
"Сейчас я чувствую себя счастливыми, а также чувствую себя важным в команде. Я планирую играть еще много лет, но может произойти всякое.
Это футбол и никогда не знаешь, что может случиться завтра. Я часто говорю молодым игрокам, чтобы они наслождались текущим моментом.
Мечта? Я очень хочу выиграть Чемпионат мира со сборной Португалии", - заявил Криштиану в интервью AP News.
Вероятно, что Мундиаль в 2022-м году станет для Роналду последним. На момент начала ему будет уже 37 лет.
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