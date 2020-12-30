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Роналду надеется играть еще много лет, а также мечтает выиграть Чемпионат мира

Италия
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Криштиану не собирается останавливаться

Роналду надеется играть еще много лет, а также мечтает выиграть Чемпионат мира
UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду подтвердил свои высокие амбиции, заявив, что пока не думает о завершении карьеры.

"Сейчас я чувствую себя счастливыми, а также чувствую себя важным в команде. Я планирую играть еще много лет, но может произойти всякое.

Это футбол и никогда не знаешь, что может случиться завтра. Я часто говорю молодым игрокам, чтобы они наслождались текущим моментом.

Мечта? Я очень хочу выиграть Чемпионат мира со сборной Португалии", - заявил Криштиану в интервью AP News.

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Вероятно, что Мундиаль в 2022-м году станет для Роналду последним. На момент начала ему будет уже 37 лет.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Ювентус (Турин)
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