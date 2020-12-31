Ромелу Лукаку включил себя в топ-5 лучших игроков мира

Форвард сборной Бельгии и миланского "Интера" Ромелу Лукаку оценил свою текущею форму и рассказал о роли Жозе Моуриньо в карьере.

"Считаю ли я себя в числе топ-5 игроков в мире? Да, если брать во внимание последние пять месяцев. Не хотел бы составлять рейтинг и присваивать места, но я в пятерке", - заявил бельгиец Voetabal Magazine.

"Мое преимущество в том, что я стал профессионалом в юном возрасте. Несмотря на первые сложности в начале карьеры, я был уверен на 100%, что однажды стану лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Если вы 11 лет долго играете в футбол, есть вероятность побить много рекордов".

"Моуринью научил меня играть более в командный футбол как в плане прессинга, так и лучшего выбора позиции на поле. Посмотрите, например, что он сейчас делает с Гарри Кейном", - добавил Лукаку.

В текущем сезоне 27-летний бельгиец провел 18 матчей за "Интер" и забил 13 голов. В составе сборной Бельгии Лукаку является лучшим бомбардиром с 57 голами в 89 играх, опережая Эден Азара на 25 мячей. Напомним, Ромелу также выступал за "Андерлехт", "Челси", "Вест Бромвич", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".