Фабио Капелло: Я бы не менял Дибалу на Погба, только на Харри Кейна

Экс-тренер "Ювентуса" Фабио Капелло поделился своим мнением об игре главных звезд туринского гранда Криштиану Роналду и Пауло Дибалы. По его словам, они доставляют партнерам по команде много проблем.

"Когда Дибала в порядке, он способен на все, даже играя вместе с Моратой и Роналду. Криштиану почти ничего не делает в оборонительной фазе, да и Пауло мало помогает, но команда их поддерживает, когда они в отличной форме. Принцип "мы верны себе и с остальными не считаемся" уже не работает. Если тренироваться с таким подходом, то результатов никаких не будет", - сказал он в интервью La Gazzetta dello Sport.

Капелло уверен, что коронавирус повлиял на Дибалу: "Такое впечатление, что он не собран. Его игра впечатляет, но все равно оставляет сомнения. Ему нужно вернуть прежнюю физическую форму".

В то же время авторитетный специалист считает, что обмен аргентинца на Поля Погба, о чем пишут в СМИ – не лучшая идея: "Я бы не менял Дибалу на Погба. Я бы поменял его только на Харри Кейна".

Добавим, что в текущем сезоне в чемпионате Италии-2020/21 Дибала провел восемь матчей и забил всего один мяч, тогда как в прошлом сезоне у него было 11+11 по системе гол+пас в Серии А.