Удар Малиновского попал в подборку лучших голов Серии А в декабре. ВИДЕО

Милинкович-Савич, Хакими, Инсинье, Барелла, Де Пауль, Иммобиле, Иличич, Ликоянис, Мартинес - в этой уважаемой компании нашлось место и для Руслана Малиновского. Серия А подготовила видео подборку лучших голов, которые были забиты в чемпионате Италии в декабре 2020-го. Напомним, что украинец свой мяч забил в поединке с Фиорентиной.