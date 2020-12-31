Италия
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Удар Малиновского попал в подборку лучших голов Серии А в декабре. ВИДЕО
Девять минут чистого футбольного наслаждения
Милинкович-Савич, Хакими, Инсинье, Барелла, Де Пауль, Иммобиле, Иличич, Ликоянис, Мартинес - в этой уважаемой компании нашлось место и для Руслана Малиновского. Серия А подготовила видео подборку лучших голов, которые были забиты в чемпионате Италии в декабре 2020-го. Напомним, что украинец свой мяч забил в поединке с Фиорентиной.
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