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Назад в будущее. Кальяри объявил об аренде Наингголана названием популярного фильма

Италия
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Бельгиец вернулся в хорошо знакомый клуб

Назад в будущее. Кальяри объявил об аренде Наингголана названием популярного фильма
UA-Футбол
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Раджа Наингголан вернулся в "Кальяри". Подобное событие случается уже в третий раз.

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Бельгиец полгода проведет в "Кальяри", после чего снова вернется в "Интер". Итальянский клуб объявил о данном событии, использовав название фильма "Назад в будущее".

Всего в футболке "Кальяри" Наингголан провел 166 матчей и забил 13 голов.

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В статье: Интер (Милан) Раджа Наингголан Кальяри
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