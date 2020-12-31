Назад в будущее. Кальяри объявил об аренде Наингголана названием популярного фильма

Раджа Наингголан вернулся в "Кальяри". Подобное событие случается уже в третий раз.

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Бельгиец полгода проведет в "Кальяри", после чего снова вернется в "Интер". Итальянский клуб объявил о данном событии, использовав название фильма "Назад в будущее".

Всего в футболке "Кальяри" Наингголан провел 166 матчей и забил 13 голов.