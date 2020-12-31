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Назад в будущее. Кальяри объявил об аренде Наингголана названием популярного фильма
Бельгиец вернулся в хорошо знакомый клуб
Раджа Наингголан вернулся в "Кальяри". Подобное событие случается уже в третий раз.
Бельгиец полгода проведет в "Кальяри", после чего снова вернется в "Интер". Итальянский клуб объявил о данном событии, использовав название фильма "Назад в будущее".
#NAINGGOLAN IS #B4CKHOME ????????— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 31, 2020
➡️ https://t.co/8y2O7ru3ph#forzaCasteddu pic.twitter.com/LG0gGwXoBI
Всего в футболке "Кальяри" Наингголан провел 166 матчей и забил 13 голов.
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