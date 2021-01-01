Прекратить сотрудничество. Нападающий Лацио после матча с Миланом поссорился с Симоне Индзаги

"Лацио" хочет прекратить сотрудничество с эквадорским нападающим Фелипе Кайседо. Накануне 32-летний игрок не принял участия в матче с "Миланом" (2:3) 23 декабря в рамках 14-го тура Серии А.

После игры с «россонери» тренер "Лацио" Симоне Индзаги был намерен объяснить Кайседо, почему тот остался вне состава. Однако нападающий не стал слушать коуча и позволил себе резкие слова в его адрес, сообщает Sportmediaset.

Римский клуб затем может прекратить сотрудничество с форвардом уже в январе. Сейчас Кайседо интересуется "Фиорентина".

Сам нападающий предпочел бы оставить "Лацио" только в июне, тогда он сможет продолжить карьеру в Катаре.