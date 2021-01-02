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Виктор Осимхен заразился коронавирусом. Наполи его оштрафует
Нигериец отпраздновал день рождение в большой компании
Форвард "Наполи" Виктор Осимхен заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
22-летний нигериец прошёл тестирование после возвращения из родного Лагоса 31 декабря, и тест Осимхена дал положительный результат.
Отмечается, что форвард не контактировал ни с кем из членов команды Дженнаро Гаттузо. У Осимхена нет видимых симптомов заражения, он отправлен на карантин.
Также сообщается, что Осимхен будет оштрафован клубом. В сеть попало видео, на котором Виктор праздновал свой день рождения 29 декабря в большой компании, при этом никто не был в маске.
Thursday: Victor Osimhen reported to have tested positive to Covid-19.— Fisayo Dairo (@FisayoDairo) January 2, 2021
Friday: The Nigerian striker is reportedly fined two weeks wages for breaching Covid-19 regulations as seen below ????
Hopefully, he recovers in soon to get the job done on the pitch.pic.twitter.com/BN6aIeo7if
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