Виктор Осимхен заразился коронавирусом. Наполи его оштрафует

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний нигериец прошёл тестирование после возвращения из родного Лагоса 31 декабря, и тест Осимхена дал положительный результат.

Отмечается, что форвард не контактировал ни с кем из членов команды Дженнаро Гаттузо. У Осимхена нет видимых симптомов заражения, он отправлен на карантин.

Также сообщается, что Осимхен будет оштрафован клубом. В сеть попало видео, на котором Виктор праздновал свой день рождения 29 декабря в большой компании, при этом никто не был в маске.

