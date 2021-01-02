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Виктор Осимхен заразился коронавирусом. Наполи его оштрафует

Италия
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Нигериец отпраздновал день рождение в большой компании

Виктор Осимхен заразился коронавирусом. Наполи его оштрафует
Новина українською

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний нигериец прошёл тестирование после возвращения из родного Лагоса 31 декабря, и тест Осимхена дал положительный результат.

Отмечается, что форвард не контактировал ни с кем из членов команды Дженнаро Гаттузо. У Осимхена нет видимых симптомов заражения, он отправлен на карантин.

Также сообщается, что Осимхен будет оштрафован клубом. В сеть попало видео, на котором Виктор праздновал свой день рождения 29 декабря в большой компании, при этом никто не был в маске.

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В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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