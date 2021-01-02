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Фонсека хочет пригласить в Рому бывшего нападающего Шахтера
Дуэт может снова воссоединиться в Италии
"Рома" может подписать нападающего "Бенфики" Факундо Феррейру. Об этом сообщает итальянское медиа Corriere dello Sport.
Португальский клуб сам предложил услуги игрока римлянам.
В этом сезоне Факундо сыграл за "Бенфику" лишь один матч, проведя 69 минут в кубковом противостоянии против "Паредеса". Контракт аргентинца с "орлами" действителен до июня в 2022-м году. В португальский клуб он перешел на правах свободного агента из "Шахтера" летом 2018-го, однако провел лишь 10 встреч в его составе.
Феррейра уже играл под руководством наставника "волков" Пауло Фонсеки. Игрок забил 46 голов в 70-ти поединках за "Шахтер", когда португальский специалист возглавлял "горняков".
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