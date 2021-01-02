Роналду стал первым человеком в истории, достигшим отметки в 250 млн подписчиков в Instagram

Сегодня количество подписчиков Криштиану Роналду в Instagram перевалило за 250 млн. Эта отметка до сих пор не была подвластна никому, поэтому португалец стал первым человеком в мире, которому далось такое достижение.

За чуть более, чем 11 месяцев на аккаунт игрока в соцсети подписалось 50 млн человек. В конце января 2020-го обладатель пяти Золотых мячей праздновал отметку в 200 млн фолловеров.

Ближайшими преследователями Роналду среди всех людей на планете является певица Ариана Гранде (214 млн) и актер Дуэйн Джонсон (209 млн). Среди футболистов - форвард "Барселоны" Лионель Месси (175 млн) и игрок "ПСЖ" Неймар (144 млн).

Напомним, португалец недавно получил награду лучшего футболиста XXI века от Globe Soccer Awards.