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Роналду стал первым человеком в истории, достигшим отметки в 250 млн подписчиков в Instagram

Италия
(1 голосов)

Очередная вершина для португальца

Роналду стал первым человеком в истории, достигшим отметки в 250 млн подписчиков в Instagram
Новина українською

Сегодня количество подписчиков Криштиану Роналду в Instagram перевалило за 250 млн. Эта отметка до сих пор не была подвластна никому, поэтому португалец стал первым человеком в мире, которому далось такое достижение.

За чуть более, чем 11 месяцев на аккаунт игрока в соцсети подписалось 50 млн человек. В конце января 2020-го обладатель пяти Золотых мячей праздновал отметку в 200 млн фолловеров.

Ближайшими преследователями Роналду среди всех людей на планете является певица Ариана Гранде (214 млн) и актер Дуэйн Джонсон (209 млн). Среди футболистов - форвард "Барселоны" Лионель Месси (175 млн) и игрок "ПСЖ" Неймар (144 млн).

Напомним, португалец недавно получил награду лучшего футболиста XXI века от Globe Soccer Awards.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар Instagram
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 21:50
CR7 встановлює новий рекорд де ЛеоМессі агов, де Мессі немає Мессі, та й нехай...
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Algrab (Костопiль)
02.01.2021 в 21:05
Зараз почнеться...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 21:49
Algrab (Костопiль) РЕАЛіст
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