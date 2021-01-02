Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду стал первым человеком в истории, достигшим отметки в 250 млн подписчиков в Instagram
Очередная вершина для португальца
Сегодня количество подписчиков Криштиану Роналду в Instagram перевалило за 250 млн. Эта отметка до сих пор не была подвластна никому, поэтому португалец стал первым человеком в мире, которому далось такое достижение.
За чуть более, чем 11 месяцев на аккаунт игрока в соцсети подписалось 50 млн человек. В конце января 2020-го обладатель пяти Золотых мячей праздновал отметку в 200 млн фолловеров.
Ближайшими преследователями Роналду среди всех людей на планете является певица Ариана Гранде (214 млн) и актер Дуэйн Джонсон (209 млн). Среди футболистов - форвард "Барселоны" Лионель Месси (175 млн) и игрок "ПСЖ" Неймар (144 млн).
Напомним, португалец недавно получил награду лучшего футболиста XXI века от Globe Soccer Awards.
Популярное сейчас
- Почеттино вернулся в ПСЖ, большие планы Реала. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Динамо поспорит с Фенербахче за бразильского вингера – СМИ
- Израильский вектор Динамо, страсти по Абада и новое место работы тренера Демченко. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Рома готова выплатить 10-12 млн за Яремчука
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО