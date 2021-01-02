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La Gazetta dello Sport: Буффон лучший голкипер в истории футбола
Украинских вратарей в списке нет
Итальянское издание La Gazetta dello Sport провела опрос среди 18 известных голкиперов из 18 стран, в котором они выбирали лучшего вратаря в истории футбола.
В номинации победил 42-летний голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон с восемью голосами. Его выбрали Мануэль Нойер, Дино Зофф, Жулио Сезар, Вячеслав Малафеев, Томас Равелли, Алекс Меннингер, Антонис Никополидис и Фернандо Муслера.
На втором месте расположился Лев Яшин с пятью голосами. Заметим, что российский голкипер Вячеслав Малафеев проголосовал не за своего соотечественника. Тройку замкнул еще один итальянец Дино Зофф.
Джанлуиджи Буффон выступает на профессиональном уровне с 1994 года. С тех пор он провел 1097 матчей за "Ювентус", "Парму", "ПСЖ" и сборную Италии, пропустив 913 голов и 489 раз оставив свои ворота сухими. В трофейном багаже голкипера 26 титулов: Чемпионат Мира 2006-го года, Молодежный Чемпионат Европы 1996 года, 10 чемпионств в Италии, пять кубков и шесть Суперкубков Италии, чемпионство и суперкубок Франции и единственный евротрофей - Лига Европы в составе "Пармы ".
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