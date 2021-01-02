Конте: Нужно потеть ради каждого очка. Интер должен бороться до конца за главный приз

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями накануне матча против "Кротоне" в рамках 15-го тура Серии А.

"Мы должны готовиться к трудной игре. Думаю, все матчи в Серии А можно назвать такими. Мы сыграем против команды, воодушевленной победой над "Пармой", которой они закончили год. Нам следует быть очень осторожными. Всегда есть неопределенности, когда турнир продолжается после рождественской паузы, но мы знаем, как важно продолжить нашу победную серию.

Я хочу, чтобы в этом году мы утвердились среди команд, которые стремятся к победе. У нас нет иного послания к самим себе, кроме как быть убедительными. "Интер" обязан верить и бороться до конца за главный приз.

Это очень ровная кампания, нужно попотеть ради каждого очка, а легких матчей не бывает. В конце концов появятся такие ценности как организация и трудолюбие", – рассказал итальянец.