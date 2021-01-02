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Жена Малиновского опровергла возвращение Руслана в клуб из Бельгии

Италия
(1 голосов)

Жена украинского хавбека призвала успокоиться в своем инстаграме

Жена Малиновского опровергла возвращение Руслана в клуб из Бельгии
Новина українською

Недавно в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может вернуться в Бельгию.

Жена игрока сборной Украины опровергла эти слухи.

"Успокойтесь, ребята, это неправда", – написала Роксана Малиновская в своем инстаграме.

Напомним, Малиновский выступал в чемпионате Бельгии в период 2017-2019 годов - за "Генк".

В нынешнем сезоне украинский хавбек провел за итальянскую команду 13 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Жена Малиновского опровергла возвращение Руслана в клуб из Бельгии - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (4)
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storm_ua (Николаев)
02.01.2021 в 23:53
Новости от морозючки не прошли
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 23:21
Пусть жена Малиновского и отец Коноплянки - поспособствуют продаже Циганкова (в Милан, за 35 млн. )
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.01.2021 в 23:40
Висрався, петросянушка?
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 23:48
На твою голову
0
0


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