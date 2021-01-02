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Жена Малиновского опровергла возвращение Руслана в клуб из Бельгии
Жена украинского хавбека призвала успокоиться в своем инстаграме
Недавно в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский
Жена игрока сборной Украины опровергла эти слухи.
"Успокойтесь, ребята, это неправда", – написала Роксана Малиновская в своем инстаграме.
Напомним, Малиновский выступал в чемпионате Бельгии в период 2017-2019 годов - за "Генк".
В нынешнем сезоне украинский хавбек провел за итальянскую команду 13 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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Комментарии (4)
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storm_ua (Николаев)
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