Жена Малиновского опровергла возвращение Руслана в клуб из Бельгии

Недавно в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может вернуться в Бельгию .

Жена игрока сборной Украины опровергла эти слухи.

"Успокойтесь, ребята, это неправда", – написала Роксана Малиновская в своем инстаграме.

Напомним, Малиновский выступал в чемпионате Бельгии в период 2017-2019 годов - за "Генк".

В нынешнем сезоне украинский хавбек провел за итальянскую команду 13 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.