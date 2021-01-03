Огонь Милана, ветер Аталанты, вода Ювентуса. С чем Серия А начинает год

Сегодня после короткого праздничного перерыва Серия А возвращается, и командам вновь придётся играть в сумасшедшем темпе. Участников Кубка и Суперкубка Италии ожидают восемь матчей во всех турнирах за 28 дней, участников Еврокубков - убийственный календарь и в феврале. Попробуем же оценить состояние претендентов на Еврокубковую зону в преддверии этого марафона с акцентом на том, что им следует улучшить в начале 2021-го года.

Высокая планка атаки

2020-й год был ужасным для всего человечества и уж точно - для Италии. Разумеется, очень тяжёлым и для итальянского футбола. Вместе с тем, в профессиональном плане кальчо расцвёл. Предыдущий сезон не только удалось закончить вообще, но и закончить с лучшим средним числом забитых за матч в 21-ом веке - 3.04. А в нынешнем этот показатель и вовсе возрос до 3.16. Уже в шести матчах были забиты как минимум семь мячей, при 13-ти за полный сезон 2019/20 и 11 - за два предыдущих вместе взятых. Команды играют на атаку, и в 2021-ом году без неё в Серии А не преуспеть.

В лиге, где чемпионский титул зависел от лучшей обороны, три лучшие обороны нынешнего сезона - "Наполи", "Ювентус" и "Верона" - не входят в Топ-4 по набранным очкам. А три лучшие атаки входят в Топ-3. В лиге с настолько спрессованным календарём команды играют весьма ярко и интенсивно, травм больше, но не катастрофически. Где они берут силы? В трёх месяцах полного отдыха весной впервые в карьере? В том, что во время карантина негде развлекаться и тратить силы, кроме футбольного поля? Где бы ни брали, в 2021-ом году им придётся поддержать высокую планку.

Милан расшатывает соперников

Уж точно придётся поддержать "Милану". Для него 2020-й год стал просто волшебным. Он возглавил и таблицу календарного года, и таблицу сезона 2020/21. Набрал в его первых 14-ти турах в два раза больше очков, чем год назад, забивает в 34-ёх матчах подряд и как минимум два в 16-ти, не проигрывает в 26-ти. Феноменальные достижения. И ещё более, учитывая потери лидеров. Без Ибрагимовича, Кьера, Беннасера, временно - без Ребича, Леау, Кесси, Эрнандеса он сдал, в декабре очень устал, потерял очки. Но первое место удержал. Хотя надолго ли?

Вместе с тем, трижды в декабре "россонери" вырывали очки в самых концовках. Они чувствуют спины Ибры и болельщиков. Не случайно алленаторе Стефано Пиоли заявляет: "Этот стадион никогда не пуст". Так что прежде всего нужно сохранить этот огонь, эту безграничную веру в себя. Это первое место по отборам мяча и второе по ударам по воротам. Первое место бывшего неудачника стандартных положений по голам с них. Эту сверхинтенсивную вертикальную игру, которая, несмотря на частые потери мяча и его нечастое владение, на частые травмы, расшатывает соперников.

"Интер" расшатывает соперников иначе, в стиле удава. Усыпляя в первом тайме и проглачивая в начале второго. В начале сезона Антонио Конте ещё пытался наслаждаться футболом, почти теннисными результатами команды, но затем вернулся к привычному - обороне. Стартовый состав, особенно защитников, стабилизировался. Иерархия в составе ясна и благотворна, сколько бы это ни злило Кристиана Эриксена, Ивана Перишича, Алексиса Санчеса, Александара Коларова. Семь побед в лиге подряд и лучшая атака Серии А - железные доказательства того, что именно так нужно продолжать.

Да, большинство этих побед были неяркими. Первые таймы слабы. Ни по одному из тактических ТТД команда не в Топ-2, обычно и не в Топ-3. Циркуляция мяча всё ещё хромает. Угрозы из района полукруга перед штрафной почти нет. "Рома" и "Ювентус", с которыми ожидают встречи, такого могут не простить. Но ведь фундамент игры в обороне, очков и забитых мячей очень мощный, когда команда включает прессинг - она очень опасна. Остаётся добавить не так много.

Перекосы от грандов к аутсайдерам

"Рома" так же яростна и вертикальна, как и "Милан", также вроде бы обходится без владения мячом (11-ая). Как и оба миланца, преодолела планку 30-ти забитых (31). Причём по числу авторов голов в 2020-ом году она лучшая в лигах Топ-5. То есть не зависит ни от Эдина Джеко, ни от кого-либо другого. Большинство команд лиги она легко выносит. Генрих Мхитарян и Педро будто заново родились. Правда, то большинство - команды ниже Топ-9. Саму Топ-9 она ещё не побеждала, "Наполи" и "Аталанте" влетев разгромно. Вплоть до заявлений Паулу Фонсеки о "мальчиках против мужчин".

Как раз недостаточное владение мячом её и подводит против грандов. Как и неумение закрыть матч. По очкам и забитым мячам в первых таймах она лучшая в лиге, по показателям после перерыва - даже ближе к аутсайдерам. Плохой алгоритм. Вряд ли ей удастся проехать весь сезон на аутсайдерах и первых таймах. С такой слабой обороной (лишь восемь команд пропустили больше). С довольно редким присутствием возле штрафной соперника. Всё это нужно улучшать.

Вроде бы "Сассуоло" улучшать ничего не нужно. Он лучший в лиге по владению мячом. Сохранил интенсивную комбинационную игру, улучшив оборону (пять "сухих" матчей из последних девяти), его скамья запасных - одна из наиболее сбалансированных и насыщенных в лиге. Но оказывается, что и ей не хватало. Без главного форварда Франческо Капуто не хватало финального адресата витиеватых комбинаций. Так что нужно надеяться на его здоровье. А также - научиться побеждать гораздо более слабые команды дома на классе. На этом потеряны шесть очков в пяти матчах.

Следует ли вообще верить в способность "нероверди" остаться четвёртыми? Сам Роберто Де Дзерби не знает. Он начал сезон с заданием всего лишь "играть хорошо". Затем перешёл на разговоры о победе в каждом матче, об "инстинкте убийцы". Затем предположил, что требует от подопечных слишком много и думал, что они сильнее, чем на самом деле. А вчера наоборот - потребовал не удовлетворяться прошлогодним восьмым местом и метить выше. Трудно прогнозировать. Близкие битвы с "Аталантой", "Ювентусом" и "Лацио", как и три матча дома с аутсайдерами, могут прояснить.

АнтиЮвентус

Что нужно улучшать "Ювентусу"? Всё. Его начало сезона всё ещё лучше (на три очка), чем в 2015/16, когда даже был близок к зоне вылета, у него матч в запасе. Вместе с тем, тогда команда была после финала Лиги Чемпионов, с опытным титулованным тренером. Ныне же она просто скатывается год за годом, а опыт тренера нулевой. Поэтому вера во всемогущество "бьянконери" слабеет. Потери очков против двух новичков и "Вероны", влёт дома слабой "Фиорентине" (самое крупное поражение в Турине с 2011-го года) - всё это противоречит самой сущности "Ювентуса".

Андреа Пирло слишком увлёкся перестройкой и омоложением, в центре поля у него нет чемпионов, лидеров, среди молодёжи в целом чемпионом выглядит разве что Матейс Де Лихт, а другие - в лучшем случае интересными талантами. Увлёкся тренер и владением мячом. За все годы доминирования "Юве" никогда не блистал в этом, теперь он второй, по точности пасов - первый. Первый по дриблингу. Но пасует большей частью не в опасных зонах. А по ударам в створ ворот и пропущенным ударам - середняк. То есть слабо прикрывает оборону и неэффективен в атаке.

Безжалостный и хирургически точный "Ювентус" исчез, а появился "Ювентус" холостой, с крайне низким КПД, с лишь водой в игровом супе. Ломкий, поверхностный, что отмечает сам Пирло. Лидер лиг Топ-5 по удалениям с пятью. Пропускающий мало, но в десяти из 13-ти матчей. Слабо играющий в ранее неприступной крепости "Алльянц Стадиум". Слишком легко соглашающийся на ничьи (рекорд по ним последних 35-ти лет). Всё это в преддверии битв подряд с "Миланом", "Сассуоло" и "Интером" нужно срочно улучшать.

Ветер перемен

В "Аталанте" чувствуется ветер перемен, смены поколений. После феноменальных 98-ми голов в предыдущем сезоне ныне по забитым она даже не в Топ-3, а оборона так же бледна. Интенсивность исчезла, тренер ищет баланс, добавляя третьего опорника. Команда не успевает, из-за чего по фолам поднялась с 11-го места в сезоне 2019/20 на третье. Снизился процент реализации моментов, которых всё ещё немало, ведь "Богиня" первая по пасам в финальной трети поля и вторая по ударам в створ. Соперники уже могут позволить себе ставить "автобус", не особо боясь пропустить.

В том числе и со стандартных положений. Команда Руслана Малиновского и Луиса Муриэля, лучшая в предыдущем сезоне по голам со "стандартов" (без пенальти), ныне лишь с двумя такими.

И упоминание об украинце и колумбийце не случайно. Именно они создавали такую опасность. И потому должны играть чаще. То же касается и Алехандро Гомеса, вот только капитан и легенда клуба практически закончил в Бергамо. Без него придётся искать ум, технику, непредсказуемость и гениальный пас у Малиновского либо Йосипа Иличича. А если нет - брать напором, скоростью.

Реально для той "Аталанты", гораздо сложнее - для этой. Хотя декабрь обнадёживает. После двух побед в восьми матчах добыты две в четырёх плюс две ничьи с десятью забитыми. Дуван Сапата забил после десяти матчей без голов, Иличич вышел из депрессии, Муриэль повеселел, Малиновский играет чаще. Может и выйдет, как и в предыдущие сезоны, устроить зимний спурт после слабой осени.

Ощущается ветер и в "Лацио". Он играет на жилах, выжимая из себя все соки. Состав уже не тянет. Да, можно сделать скидку на эпидемию травм и коронавирус, от которых "орлы" пострадали гораздо больше, чем кто-либо другой в Топ-9. Но дело-то в том, что как раз после возвращения почти всех они заиграли хуже, апатичнее. Закончили они год лишь двумя победами в шести матчах, оформили худший старт сезона в каденции Симоне Индзаги и худший по пропущенным в 20-ом веке. Для второй обороны лиги предыдущего сезона, а ныне лишь десятой, последнее особенно болезненно.

Тренеру после позора против "Сампдории" и "Удинезе", ничьей с "Беневенто", приходится отвечать на вопросы о собранности лишь против грандов, вратарю Рейне приходится призывать найти голод. Найдёт ли "Лацио" голод, оборону и мотивацию против аутсайдеров? Избежит ли декабрьского состояния, когда напряжение в клубе можно было резать ножом, а число тяжёлых бесед превышало число побед?

Забыть о декабре

В "Наполи" революции не нужны. Эта команда талантлива, сильна, первая по ударам в створ и по воротам вообще, любит и умеет доминировать, лучшая по пропущенным. Вот только разнообразия и эффективности мало. Она слишком увлекается фланговой игрой, слишком быстро пробивает издали, присутствия в штрафной ей не хватает. Реализация слаба. Здесь также можно списать на травмы главных форвардов - Мертенса и Осимхена, на болезнь глаз главного тренера Дженнаро Гаттузо. Рино признал, что его состояние влияло и на игроков. Но уж слишком покатилась команда.

До этих травм и болезней неаполитанцы выглядели великолепно, разгромив "Аталанту" и "Рому". Однако несколько упущенных побед при хорошей игре и ужасы против "Лацио" и "Торино" в декабре вывели их из борьбы за Скудетто. Сумеют ли они быстро вернуться, дождаться форвардов, найти главного бомбардира, разнообразить атаку? Календарь из семи матчей подряд без грандов в соперниках обнадёживает. Но ведь они даже "Торино" дома не сумели переиграть!

Кроме Топ-8, на Еврокубки претендует разве что "Верона". Она третья по пропущенным, её хвалят за смелую интенсивную игру, не исчезнувшую даже после потерь всех лидеров летом. Иван Юрич управляет кораблём умно и страстно, ищет и находит тактические решения. "Мастифы" цеплялись зубами за всю Топ-8 в очных матчах, в трёх из семи состоявшихся победили, в ещё двух сыграли вничью. Вместе с тем, против более слабых команд они катастрофически не умеют брать очки, год закончили одной победой в пяти матчах, в целом забивают крайне мало. Возможно, они выдохлись.

Отдых должен помочь восстановить силы этой команды, для которой на первом, втором и третьем месте интенсивность. Возможно, она найдёт бомбардира, которого ныне нет и близко. Возможно, добавляющие латерали Фараони и Лазович наберут форму предыдущего сезона. Если да - она ещё поборется за Топ-7. Впрочем, верится в такое слабо. Да ещё и ближайший календарь почти без грандов, что для "Эллас" как раз плохо.