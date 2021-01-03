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Ювентус проведёт финальный раунд переговоров с Дибалой в конце января
Стороны никак не могут договориться о новом соглашении
Переговоры по новому контракту нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы пройдут в конце января – начале февраля. Об этом на своей странице в Twitter сообщает известный журналист Николо Скира.
Отмечается, что "старая синьора" предлагает Дибале контракт сроком до конца июня 2025 года с зарплатой в 10 миллионов евро, которая может вырасти до 12 миллионов за счёт бонусов.
Вероятнее всего, это предложение "Ювентуса" станет последним, ведь в клубе устали от затянувшейся саги о продлении Дибалы.
Действующий контракт аргентинца с "Ювентусом" рассчитан еще на полтора сезона.
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