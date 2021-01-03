Серия А. Катки Аталанты и Наполи возвращаются, Рома остается третьей, Лацио падает

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сассуоло" 5:1

Голы: Д. Сапата 15, 49, Пессина 45+1, Гозенс 57, Муриэль 68 - Кирикеш 75

"Аталанта": Голлини, Ромеро, Джимсити (Депаоли 77), Паломино, Хатебур, Гозенс (Руджери 77), Фройлер, Де Роон, Иличич (Муриэль 63), Пессина (Малиновский 63), Сапата (Миранчук 84)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Кирикеш, Кирьякопулос, Локателли, Траоре (Хараслин 84), Лопес (Обьянг 56), Бога (Бурабия 68), Капуто (Дефрель 56), Берарди (Распадори 84)

Предупреждения: Хатебур 24, Ромеро 44, Де Роон 80 - Кирикеш 51

Встречи "Аталанты" и "Сассуоло" всегда обещают нам яркость, ливень опасных моментов и голов. Вот только результат предсказуем. Последние пять очных матчей выиграли бергамцы, забив 19 мячей. Сегодня шанс сломать серию был близок как никогда. "Нероверди" стоят выше "нерадзурри", в последнем матче 2020-го года победили и вернулись в Топ-4. А сами "нерадзурри" в последнем матче впервые за 14 месяцев упустили счёт 2:0, вызвав обвинения своего тренера в высокомерии. Однако традиции, оказывается, не так просто изменить. Да и в целом тенденции "Аталанты" в последнее время лучше.

"Сассуоло" начал лучше, Мулдур прорвался к вратарю (не попал), Голлини отбил мощный выстрел Кирьякопулоса. Однако быстро пришёл нелогичный гол. Пессина перехватил и отдал Сапате. И далее игра полностью перевернулась. "Аталанта" начала вкатывать соперника в газон, до свистка на перерыв нанесла ещё 15 ударов по воротам, постоянно перехватывала мяч в опасных зонах, а из-под прессинга оппонента выходила успешными лонгболлами. Спасала гостей лишь расточительность хозяев, плохие удары с отличных позиций, пару сейвов Консильи. Пока Иличич в контратаке в раздевалку не прострелил на Пессину.

Второй тайм проходил в том же ключе, просто бергамцы были точнее, чем в первом. Сапата и Луис Муриэль забивали с пасов Фройлера вразрез после перехватов. Первый из пасов Ремо отдал пяткой. Гости из Сассуоло просто не были способны противостоять прессингу. Тем более, что их тренер ничего не менял.

Руслан Малиновский вышел на замену на 63-ей минуте. При счёте 4:0.

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Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Наполи" 1:4

Голы: Жоао Педро 60 - Зелински 25, 62, Лосано 74, Инсинье 86 (пен.)

"Кальяри": Краньо, Дзаппа, Чеппители, Валюкевич, Ликояннис, Марин, Перейро (Трамони 57), Нандес, Симеоне (Паволетти 83), Соттил (Трипалделли 68), Жоао Педро (Калигара 83)

"Наполи": Оспина, Манолас (Ррахмани 87), Руй (Гулям 87), Ди Лоренцо, Максимович, Руис, Бакайоко (Лоботка 87), Лосано, Зелински (Элмас 77), Петанья (Политано 77), Л. Инсинье

Предупреждения: Ликояннис 31, Соттил 53, Калигара 85 - Зелински 71

Удаление: Ликояннис 65 (вторая жёлтая)

Статистика очных матчей "Кальяри" - "Наполи" также ясна. Восемь побед неаполитанцев в последних девяти. Пять подряд на Сардинии. Правда, не все были лёгкими, предыдущие две - всего лишь со счётом 1:0. Сами подопечные Дженнаро Гаттузо в плохой форме, закончили год одним очком из девяти возможных, потеряли ведущих форвардов Осимхена и Мертенса и лидера обороны Кулибали. А их тренер страдает от болезни глаз. Впрочем, потому перерыв пришёл очень вовремя. Как и соперник, набравший всего четыре очка в шести последних матчах. Против него хватило не самых больших усилий.

"Наполи" один из лучших и по владению мячом, и по ударам по воротам, всегда полностью доминирует. Доминировал и сегодня. За первые полчаса угрожал воротам 14 раз. Обычно - с линии штрафной. Правда, качества ударов, реализации ему всегда не хватает. И здесь удары были неточными либо рабочими для вратаря. Кроме "пушки" Зелински с 17-ти метров. Во втором тайме "Кальяри" вернулся, Соттил прострелил, Жоао Педро со второй попытки замкнул. Но тут же Зелински также получил прострел (от Ди Лоренцо) и технично, в стиле лучших "десяток"-дриблёров, прошёл всех в штрафной и забил.

Гаттузо ищет "десятку" с начала сезона, в последнее время поверил в Зелински на этой позиции, требует от него бить по воротам и забивать. Сегодня он получил желаемое. А вместе с этим - возвращение в Топ-4. Закреплённое ещё и лучшим бомбардиром команды Лосано в результате бардака в штрафной и пенальти Инсинье. Поэтому даже можно сказать - триумфальное. Команда Дженнаро начинает эту часть сезона так же, как начала первую.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Сампдория" 1:0

Гол: Джеко 73

"Рома": Пау Лопес, Смоллинг, Ибаньес, Манчини, Б. Перес, Карсдорп, Вильяр (Кристанте 68), Верету, Лоренцо Пеллегрини (К. Перес 82), Мхитарян, Джеко (Майораль 87)

"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, О. Колли, Тонелли, Йошида (Лерис 82), Экдаль, Торсби, Янкто, Верре (Дамсгор 63), Кандрева, Квальярелла (Ла Гумина 80)

Предупреждения: Смоллинг 8, Б. Перес 55, Вильяр 63 - Йошида 37, Ауджелло 61, Экдаль 66, Тонелли 74, Янкто 81

"Рома" по владению мячом как раз далеко не лучшая, лишь 11-ая. Её козыри - быстрые перехваты и мгновенные атаки. В матче против "автобусной" "Сампдории" Клаудио Раньери, да ещё и без крайне важных для такого стиля игры Педро и левого латераля Спинаццолы, было ясно, что часть этих козырей исчезнет. Ясно, что пространство ей не дадут. И вправду, в первом тайме она владела мячом 72 процента времени, но выручил как раз её вратарь Пау Лопес, после мощного удара Кандревы. В том самом первом тайме, в котором она лучшая в лиге. В отличие от слабых вторых. Стало ясно, что нужно выгрызать.

"Волки" в итоге выгрызли. Сохранили свой стопроцентный результат против команд ниже Топ-9. Сохранили третье место. С помощью своего лидера. В сегодняшней статье я отметил первое место команды в 2020-ом году в лигах Топ-5 по числу авторов голов. Сделав из этого вывод об избавлении от Джекозависимости. Пожалуй, я поспешил. Лидер, разумеется, нужен любой команде. И сегодня в трудной ситуации на залитом дождём поле он замкнул прострел Карсдорпа.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Лацио" 1:1

Голы: Дестро 58 - Иммобиле 15 (пен.)

"Дженоа": Перин, Дзаппакоста, К. Сапата (Радованович 33), Мазьелло, Кришито, Циборра, Ровелла (Зайц 46), Бехрами (Лерагер 73), Бадель, Дестро (Скамакка 61), Пьяца (Шомуродов 46)

"Лацио": Рейна, Марушич, Патрик (Луис Фелипе 46), Ачерби, Раду, Лейва (Эскаланте 69), Лаццари, Милинкович-Савич (Мурики 81), Луис Альберто (Акпа-Акпро 89), Кайседо (А. Перейра 81), Иммобиле

Предупреждения: Дестро 59, Циборра 63 - Патрик 43, Милинкович-Савич 60, Лейва 69, Эскаланте 90+3

"Лацио" также ожидали проблемы против генуэзцев. Его уже обвиняют в том, что играет лишь против грандов, и без того он выдал худший старт в каденции Симоне Индзаги, а по пропущенным идёт лишь десятым. На фоне тяжёлых разговоров, напряжения в клубе и требований постоянства от тренера. Да ещё и "Дженоа" специализируется на зимних выбиваниях этого соперника из борьбы за высокие места. По победам в Генуе в последних десяти матчах она вела со счётом 5:2. А после первой победы с новым тренером Давиде Баллардини была сверхмотивированной. И сегодня "грифоны" больно укусили "орлов".

Для последних матч начинался хорошо. ВАР предоставил им право на пенальти благодаря фолу на Милинковиче-Савиче. Но вот далее они сделали мало. Владели мячом, обезопасили оборону. И думали, что этого достаточно. Забыв, насколько слаба их оборона. Долгое время такая тактика срабатывала. Однако во втором тайме Шомуродов и Дестро разыграли контратаку. Предложить что-либо мощное в ответ римлянам не удалось.

Лишь две победы в последних семи матчах лиги и победа "Вероны" отбрасывают "Лацио" на девятое место. До Топ-4 шесть очков, причём у "Наполи" матч в запасе. До третьего места - восемь чистыми. Ситуация становится тревожной.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Болонья" 0:0

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Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Торино" 0:3

Голы: Синго 8, Иццо 89, 90+5

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Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Эллас Верона" 0:1

Гол: Дзакканьи 75