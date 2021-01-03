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Мората не поможет Ювентусу в матче с Удинезе
Альваро пропустит сегодняшнюю игру
Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората пропустит матч 15-го тура итальянской Серии А с "Удинезе", сообщает пресс-служба туринского клуба.
Причиной пропуска встречи стало повреждение правого бедра, которое 28-летний испанский футболист получил на тренировке "Ювентуса", прошедшей накануне.
В нынешнем сезоне нападающий в 11 встречах чемпионата Италии забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.
Матч "Ювентус" — "Удинезе" состоится сегодня, 3 января. Начало встречи — в 21:45.
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