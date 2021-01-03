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Лукаку забил 50-й гол за Интер, установив рекорд клуба

Италия
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Для этого ему нужно было 70 матчей

Лукаку забил 50-й гол за Интер, установив рекорд клуба
Новина українською

Миланский "Интер" совершил камбэк в игре 15-го тура Серии А против "Кротоне" и выиграл со счетом 6:2. Четвертый гол подопечных Конте забил нападающий команды Лукаку. Этот мяч стал для бельгийца 50-м в составе "Интера" за 70 проведенных матчей. Он стал самым быстрым игроком, кому давалось такое достижение. Предыдущим рекордсменом был бразилец Роналдо, который достиг такой отметки за 77 поединков.

Также на его счету больше всего мячей за игру со всех 37 футболистов, которым тоже удавалось забить полсотни голов. В Лукаку этот индекс составляет 0,71, в то время как у ближайших преследователей - 0,70 (Иштвана Найерса) и 0,66 (у лучшего бомбардира "Интера" Джузеппе Меацца).

Бельгиец оформил 12 голов и три результативные передачи в 14 матчах этого сезона. Сейчас он возглавляет таблицу бомбардиров Серии А.

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В статье: Ромелу Лукаку Серия А Интер (Милан)
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