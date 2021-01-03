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Интер - Кротоне 6:2. Обзор матча и видео голов

Италия
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Подопечные Конте одерживают разгромную домашнюю победу

Интер - Кротоне 6:2. Обзор матча и видео голов
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В матче 15-го тура Серии А "Интер" дома разгромил "Кротоне" со счетом 6:2. Форвард "нерадзурри" Лаутаро Мартинес в этом матче оформил свой первый хет-трик за миланский клуб. После этого поединка команда Антонио Конте возглавила турнирную таблицу, опережая "Милан" на два очка, но у "россонери" есть матч в запасе.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Кротоне" 6:2

Голы: Лаутаро Мартинес 19, 57, 79, Марроне 31 (автогол), Лукаку 64, Хакими 87 - Дзанеллато 12, Големич 36 (пен.)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Коларов 81), Хакими, Брозович, Видаль (Сенси 46), Барелла (Гальярдини 70), Янг (Дармиан 75), Лукаку (Перишич 75), Лаутаро Мартинес

"Кротоне": Кордас, Големич (Джиджи 85), Марроне, Луперто (Магальян 70), П. Перейра, С. Молина (Вулич 85), Дзанеллато, Эдуардо, Реца, Ривьер (Симы 61), Мессиас (Рохас 85)

Предупреждения: Реца 8, Големич 22, Луперто 52

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В статье: Серия А Интер (Милан) Кротоне (Кротоне)
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