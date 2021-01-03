Серия А. Милан выдерживает тяжелейшую битву вдесятером

Беневенто. "Чиро Вигорито"

"Беневенто" - "Милан" 0:2

Голы: Кесси 16 (пен.), Леау 49

Нереализованный пенальти: Капрари 61 (неточно)

"Беневенто": Монтипо, Летиция (Импрота 39), Туя (Фулон 61), Глик, Барба, Скьяттарелла, Хетемай (Мончини 46), Ионицэ, Р. Инсинье (Сау 82), Капрари (Ди Серио 82), Лападула

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия (Конти 81), Кьер (Калулу 81), Романьоли, Далот, Кесси, Тонали, Диас (Крунич 36), Чалханоглу, Ребич (Кастильехо 70), Леау

Предупреждения: Скьяттарелла 32 - Чалханоглу 41, Далот 78, Леау 80

Удаление: Тонали 33 (прямая красная)

Концовку 2020-го года "Милана" можно было оценивать по-разному. Он сдал, страдал, терял очки против аутсайдеров. В двух матчах подряд был разгромлен по владению мячом. С другой стороны, без целой армии ведущих игроков во главе со Златаном Ибрагимовичем самая молодая команда лиг Топ-5 всё держалась и держалась на первом месте. Продолжала феноменальные серии матчей без поражений и с забитыми. Трижды в четырёх матчах добывала результат в самой концовке. Общий вердикт мог помочь вынести матч против боевитого "Беневенто". Если так - этот вердикт должен быть одой характеру "россонери".

Подопечные Стефано Пиоли вновь были разгромлены по владению мячом, не перейдя границу сорока. Подопечные легенды "Милана" Филиппо Индзаги постоянно действовали динамично, нагнетали. В дебюте матча Роберто Инсинье чуть не сломал стойку с 16-ти метров, на 37-ой минуте Доннарумма потащил выстрел Летиции. В середине второго тайма Инсинье должен был попадать с пяти метров. Капрари должен был реализовать пенальти после фола Крунича на Скьяттарелле. Через восемь минут после этого Доннарумма отбил мощный удар Лападулы. А о многочисленных опасных забросах в штрафную я и не упоминаю.

И всё же "Милан" выдержал и такое давление. Даже играя с 33-ей минуты, после въезда Тонали в колено соперника, вдесятером. Въезд Туи в Ребича ещё перед стойкой Инсинье был более важным. На 49-ой минуте в контратаке Монтипо не успел на перехват, и Леау с левого фланга просто блестяще перебросил его. Чалханоглу и Кесси в контратаках были даже близки к третьему (стойки). Гостям ещё и везло в обороне. Например, Капрари исполнил пенальти ужасно, неточно. Не хватало точности хозяевам, пришедшим к матчу лишь с одним поражением в семи предыдущих и на десятом месте, и в других эпизодах.

К матчу против "Ювентуса" "Милан" подойдёт лидером лиги, с 27-ю матчами без поражений подряд, 17-ю подряд с как минимум двумя забитыми. И с бесконечной уверенностью в себе.