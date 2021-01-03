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Аталанта - Сассуоло 5:1. Обзор матча и видео голов
Разгромная победа подопечных Гасперини
В матче 15-го тура чемпоната Италии "Аталанат" на своем поле уничтожила "Сассуоло". Команда из Бергамо забила пять мячей. Украинский хавбек хозяев
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
Голы: Д. Сапата 15, 49, Пессина 45+1, Гозенс 57, Муриэль 68 - Кирикеш 75
"Аталанта": Голлини, Ромеро, Джимсити (Депаоли 77), Паломино, Хатебур, Гозенс (Руджери 77), Фройлер, Де Роон, Иличич (Муриэль 63), Пессина (Малиновский 63), Сапата (Миранчук 84)
"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Кирикеш, Кирьякопулос, Локателли, Траоре (Хараслин 84), Лопес (Обьянг 56), Бога (Бурабия 68), Капуто (Дефрель 56), Берарди (Распадори 84)
Предупреждения: Хатебур 24, Ромеро 44, Де Роон 80 - Кирикеш 51
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