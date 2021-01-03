Аталанта - Сассуоло 5:1. Обзор матча и видео голов

В матче 15-го тура чемпоната Италии "Аталанат" на своем поле уничтожила "Сассуоло". Команда из Бергамо забила пять мячей. Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский появился на поле на 63-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сассуоло" 5:1

Голы: Д. Сапата 15, 49, Пессина 45+1, Гозенс 57, Муриэль 68 - Кирикеш 75

"Аталанта": Голлини, Ромеро, Джимсити (Депаоли 77), Паломино, Хатебур, Гозенс (Руджери 77), Фройлер, Де Роон, Иличич (Муриэль 63), Пессина (Малиновский 63), Сапата (Миранчук 84)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Кирикеш, Кирьякопулос, Локателли, Траоре (Хараслин 84), Лопес (Обьянг 56), Бога (Бурабия 68), Капуто (Дефрель 56), Берарди (Распадори 84)

Предупреждения: Хатебур 24, Ромеро 44, Де Роон 80 - Кирикеш 51