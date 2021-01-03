Серия А. Дубль Роналду и неяркий разгром от Ювентуса

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Удинезе" 4:1

Голы: Криштиану Роналду 31, 70, Кьеза 50, Дибала 90+3 - Зеегелаар 90

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи (Кьеллини 83), Де Лихт, Алекс Сандро (Фработта 83), Кьеза (Бернардески 74), Бентанкур, МакКенни (Артур 65), Рэмзи (Кулушевски 74), Дибала, Криштиану Роналду

"Удинезе": Муссо, Бонифаци, Де Майо (Н. Молина 65), Самир, Стригер-Ларсен, Уолас (Макенго 81), Р. Перейра (Мандрагора 74), Де Пауль, Зеегелаар, Лазанья (Несторовски 74), Пуссетто (Форестьери 46)

Предупреждения: Кьеза 8, МакКенни 33, Де Лихт 64

Три матча в нынешнем сезоне в лиге "Ювентус" провёл отлично. Ещё десять - в диапазоне от бледно до ужасно. Ужасным было первое поражение в сезоне, рекордное домашнее с 2011-го года, вырывшее яму между туринцами и двумя миланскими командами. Эту яму следовало поскорее засыпать, и без права на ошибку. Тем более - в матче против "Удинезе", у которого выиграл девять из десяти последних домашних. Андреа Пирло заявил, что больше не хочет видеть такого выступления, как против "Фиорентины", предостерёг от физической мощи и контратак фриуланцев. И подопечные его услыхали.

"Ювентус" вовсе не впечатлил. Создал не очень много. Начал слабовато, пропустив на десятой минуте в контратаке Де Пауля. К его счастью, ВАР заметил руку Родриго. После чего "Юве" довёл процент владения мячом до 70-ти, давил. Без особых угроз воротам Муссо, без особого присутствия в штрафной аргентинца. Но своими моментами воспользовался. Заставил Де Пауля потерять мяч, Рэмзи отдал Роналду, тот промчался с левого фланга в центр штрафной и выстрелил. В начале второго тайма Криштиану отлично вырезал из центра поля, Кьеза чётко пробил низом в дальний угол.

Мог чемпион и пропустить - сразу после 1:0 Лазанья из отличной позиции пробил слабо и во вратаря, сразу после 2:0 Стригер-Ларсен головой попал в каркас ворот. Сразу после 3:0 Зеегелаар с шести метров попал в перекладину. Но до момента голландца состоялись ещё один перехват и контратака, уже Бентанкур послал Криштиану к вратарю и к 14-ому голу в сезоне. Что, разумеется, является лучшим показателем в лиге. На 90-ой минуте Зеегелар на добивании всё же лишил Щесны "сухого" матча. Но тут же Дибала прорвался и восстановил разгром.

Лучше отвечать на позорное поражение именно так. Не лучшей игрой, чтобы вновь не впасть в эйфорию, чтобы задуматься. Зато максимальной реализацией, доминированием, крупным счётом. Вторым голом в сезоне вечно кризисного Дибалы. Благодаря такому развитию событий сегодня к матчу против "Милана" "Фиорентина" уже останется в тени.