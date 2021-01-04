Роналду достиг отметки в 20 голов за сезон 15-й раз подряд

В матче 15-го тура итальянской Серии А "Ювентус" дома разгромил "Удинезе" со счетом 4:1.

Форвард туринцев Криштиану Роналду отметился дублем в этом поединке. Эти голы стали 20-м и 21-м для португальского нападающего в текущем сезоне во всех турнирах за клуб и национальную сборную.

Таким образом, Роналду смог достичь отметки в 20 голов за сезон в 15-й раз в своей игровой карьере.