Италия
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Роналду достиг отметки в 20 голов за сезон 15-й раз подряд
Криштиану оформил дубль в ворота "Удинезе"
В матче 15-го тура итальянской Серии А
Форвард туринцев Криштиану Роналду отметился дублем в этом поединке. Эти голы стали 20-м и 21-м для португальского нападающего в текущем сезоне во всех турнирах за клуб и национальную сборную.
Таким образом, Роналду смог достичь отметки в 20 голов за сезон в 15-й раз в своей игровой карьере.
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Источник:Opta
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