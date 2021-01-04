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Роналду достиг отметки в 20 голов за сезон 15-й раз подряд

Италия
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Криштиану оформил дубль в ворота "Удинезе"

Роналду достиг отметки в 20 голов за сезон 15-й раз подряд
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В матче 15-го тура итальянской Серии А "Ювентус" дома разгромил "Удинезе" со счетом 4:1.

Форвард туринцев Криштиану Роналду отметился дублем в этом поединке. Эти голы стали 20-м и 21-м для португальского нападающего в текущем сезоне во всех турнирах за клуб и национальную сборную.

Таким образом, Роналду смог достичь отметки в 20 голов за сезон в 15-й раз в своей игровой карьере.

Роналду достиг отметки в 20 голов за сезон 15-й раз подряд - изображение 1
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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А Удинезе (Удине)
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