Беневенто - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Беневенто - Милан, которые встречались в 15-м туре Серии А. Гости повели в счете, когда Кэсси реализовал пенальти в начале первого тайма. С 33-й минуты Милану пришлось играть в меньшинстве - Сандро Тонали был удален с поля за грубый фол. Воспользовавшись этим Беневенто добавил и стал чаще атаковать, но забить так и не удалось. После перерыва Рафаэль Леау установил окончательный результат. Интрига могла вернуться на 61-й минуте, когда после просмотра арбитром VAR был назначен пенальти в пользу Беневенто за фол в штрафной, но Джанлука Капрари не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. Милан набрал 37 очков и вернул себе первое место, опережая Интер на одно очко. Беневенто с 18-ю очками находится на 10 позиции.

Серия А. 15-й тур

Беневенто - Милан 0:2

Голы: Кэсси 15 (пенальти), Леау 49

Удалены: Тонали 33

Нереализованный пенальти: Капрари 61