Роналду превосходит Пеле. Ювентус - Удинезе 4:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию обзор матча "Ювентус" - "Удинезе", которые встречались в 15-м туре Серии А. Счет в этом поединке могли открывать гости, но после просмотра VAR, арбитр отменил из-за касания мячом руки. Героем встречи стал Криштиану Роналду, оформивший дубль. Таким образом португалец обошел Пеле по количеству забитых голов в официальных матчах. Благодаря этой победе "Ювентус" поднялся с 27 очками на пятом месте, "Удинезе" с 15-ю остался на 13-м.

Серия А. 15-й тур

Ювентус - Удинезе 4:1

Голы: Роналду, 31, 70, Кьеза, 49, Дибала, 90 + 3 - Зегелаар, 90