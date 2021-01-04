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Роналду превосходит Пеле. Ювентус - Удинезе 4:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Серии А Ювентус - Удинезе, 3 января 2021
Вашему вниманию обзор матча "Ювентус" - "Удинезе", которые встречались в 15-м туре Серии А. Счет в этом поединке могли открывать гости, но после просмотра VAR, арбитр отменил из-за касания мячом руки. Героем встречи стал Криштиану Роналду, оформивший дубль. Таким образом португалец обошел Пеле по количеству забитых голов в официальных матчах. Благодаря этой победе "Ювентус" поднялся с 27 очками на пятом месте, "Удинезе" с 15-ю остался на 13-м.
Серия А. 15-й тур
Ювентус - Удинезе 4:1
Голы: Роналду, 31, 70, Кьеза, 49, Дибала, 90 + 3 - Зегелаар, 90
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