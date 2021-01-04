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Пиоли – о том, будет ли матч между Миланом и Ювентусом решающим в борьбе за Скудетто

Италия
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Пиоли – о том, будет ли матч между Миланом и Ювентусом решающим в борьбе за Скудетто
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Вчера, 3 января, "Милан" обыграл "Беневенто" (0:2). Наставник "россонери" Стефано Пиоли прокомментировал для журналистов Sky Sport выступления команды.

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"Поединок с "Ювентусом" не будет решающим. Мы увидим отличный матч между двумя преуспевающими командами. "Юве", "Интер", "Наполи" – сильнейшие клубы Серии А. Вчера мы преуспели в непростом поединке, "Милан" вложил свою душу и энергию. Леау? У него огромный потенциал, Рафаэль регулярно это демонстрирует".

"Мы посмотрим в таблицу в апреле. "Милан" сосредоточен на каждом следующем матче. Не стоит забывать, что в среду у нас не будет нескольких ключевых футболистов".

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Стефано Пиоли Чемпионат Италии Милан Беневенто
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Источник:
Di Marzio

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