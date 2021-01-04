Пиоли – о том, будет ли матч между Миланом и Ювентусом решающим в борьбе за Скудетто

Вчера, 3 января, "Милан" обыграл "Беневенто" (0:2). Наставник "россонери" Стефано Пиоли прокомментировал для журналистов Sky Sport выступления команды.

"Поединок с "Ювентусом" не будет решающим. Мы увидим отличный матч между двумя преуспевающими командами. "Юве", "Интер", "Наполи" – сильнейшие клубы Серии А. Вчера мы преуспели в непростом поединке, "Милан" вложил свою душу и энергию. Леау? У него огромный потенциал, Рафаэль регулярно это демонстрирует".