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Пиоли – о том, будет ли матч между Миланом и Ювентусом решающим в борьбе за Скудетто
Уже совсем скоро
Вчера, 3 января, "Милан" обыграл "Беневенто" (0:2). Наставник "россонери" Стефано Пиоли прокомментировал для журналистов Sky Sport выступления команды.
"Поединок с "Ювентусом" не будет решающим. Мы увидим отличный матч между двумя преуспевающими командами. "Юве", "Интер", "Наполи" – сильнейшие клубы Серии А. Вчера мы преуспели в непростом поединке, "Милан" вложил свою душу и энергию. Леау? У него огромный потенциал, Рафаэль регулярно это демонстрирует".
"Мы посмотрим в таблицу в апреле. "Милан" сосредоточен на каждом следующем матче. Не стоит забывать, что в среду у нас не будет нескольких ключевых футболистов".
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